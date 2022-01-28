https://ria.ru/20220128/nato-1770033617.html

В Италии встали на сторону России в "противостоянии" с НАТО

В Италии встали на сторону России в "противостоянии" с НАТО - РИА Новости, 28.01.2022

В Италии встали на сторону России в "противостоянии" с НАТО

Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, которой после распада СССР обещали не расширять альянс на восток, заявил РИА Новости итальянский... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:12

2022-01-28T17:12

2022-01-28T17:12

в мире

сша

владимир путин

михаил горбачев

нато

восточная европа

движение 5 звезд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg

РИМ, 28 янв – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, которой после распада СССР обещали не расширять альянс на восток, заявил РИА Новости итальянский парламентарий, сенатор от "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара."Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Я понимаю и позицию России, которая видит Украину как буферное государство. Ее вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью", - сказал Феррара, возглавляющий группу Д5З в комиссии Сената по иностранным делам.По его словам, после падения Берлинской стены президенту СССР Михаилу Горбачеву было обещано нерасширение НАТО на восток. В нынешней ситуации Украина стала страной, которая расположилась посреди двух крупных сил, отметил он."Сейчас объективно Россия окружена силами НАТО. С другой стороны, я считаю, что Украина как суверенное государство может иметь право на вступление НАТО. В случае если это произойдет, для российской стороны неприятельские настроения окажутся в непосредственной близости", - сказал парламентарий, назвав перспективу возможного военного конфликта между двумя сторонами "безумием"."Возможно, в этом есть и психологический момент, но, то, что НАТО приблизилась к России, это данность, когда как обещалось обратное", - сказал Феррара в кулуарах итальянского парламента в ходе выборов будущего президента страны.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

https://ria.ru/20220126/nato-1769695465.html

сша

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, михаил горбачев, нато, восточная европа, движение 5 звезд, россия