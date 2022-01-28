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В Италии встали на сторону России в "противостоянии" с НАТО
В Италии встали на сторону России в "противостоянии" с НАТО - РИА Новости, 28.01.2022
В Италии встали на сторону России в "противостоянии" с НАТО
Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, которой после распада СССР обещали не расширять альянс на восток, заявил РИА Новости итальянский... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:12
2022-01-28T17:12
в мире
сша
владимир путин
михаил горбачев
нато
восточная европа
движение 5 звезд
россия
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, которой после распада СССР обещали не расширять альянс на восток, заявил РИА Новости итальянский парламентарий, сенатор от "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара."Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Я понимаю и позицию России, которая видит Украину как буферное государство. Ее вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью", - сказал Феррара, возглавляющий группу Д5З в комиссии Сената по иностранным делам.По его словам, после падения Берлинской стены президенту СССР Михаилу Горбачеву было обещано нерасширение НАТО на восток. В нынешней ситуации Украина стала страной, которая расположилась посреди двух крупных сил, отметил он."Сейчас объективно Россия окружена силами НАТО. С другой стороны, я считаю, что Украина как суверенное государство может иметь право на вступление НАТО. В случае если это произойдет, для российской стороны неприятельские настроения окажутся в непосредственной близости", - сказал парламентарий, назвав перспективу возможного военного конфликта между двумя сторонами "безумием"."Возможно, в этом есть и психологический момент, но, то, что НАТО приблизилась к России, это данность, когда как обещалось обратное", - сказал Феррара в кулуарах итальянского парламента в ходе выборов будущего президента страны.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html
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восточная европа
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в мире, сша, владимир путин, михаил горбачев, нато, восточная европа, движение 5 звезд, россия
17:12 28.01.2022
 
В Италии встали на сторону России в "противостоянии" с НАТО

Итальянский сенатор Феррара: вступление Украины в НАТО станет провокацией для России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, которой после распада СССР обещали не расширять альянс на восток, заявил РИА Новости итальянский парламентарий, сенатор от "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара.
"Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Я понимаю и позицию России, которая видит Украину как буферное государство. Ее вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью", - сказал Феррара, возглавляющий группу Д5З в комиссии Сената по иностранным делам.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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По его словам, после падения Берлинской стены президенту СССР Михаилу Горбачеву было обещано нерасширение НАТО на восток. В нынешней ситуации Украина стала страной, которая расположилась посреди двух крупных сил, отметил он.
"Сейчас объективно Россия окружена силами НАТО. С другой стороны, я считаю, что Украина как суверенное государство может иметь право на вступление НАТО. В случае если это произойдет, для российской стороны неприятельские настроения окажутся в непосредственной близости", - сказал парламентарий, назвав перспективу возможного военного конфликта между двумя сторонами "безумием".
"Возможно, в этом есть и психологический момент, но, то, что НАТО приблизилась к России, это данность, когда как обещалось обратное", - сказал Феррара в кулуарах итальянского парламента в ходе выборов будущего президента страны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 21:37
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В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
 
В миреСШАВладимир ПутинМихаил ГорбачевНАТОВосточная ЕвропаДвижение 5 звездРоссия
 
 
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