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Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета
Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета - РИА Новости, 28.01.2022
Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета
Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета в рамках исполнительных производств по административным делам в связи с... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:35
2022-01-28T16:35
происшествия
москва
яблоко
сергей митрохин
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета в рамках исполнительных производств по административным делам в связи с участием в несанкционированных акциях в прошлом году, сообщили в пресс-службе "Яблока"."Эти меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях в январе на Пушкинской площади и "пикете бомжей" у Совета Федерации 17 марта, за которые с него были взысканы штрафы соответственно 300 и 150 тысяч рублей", - заявили в пресс-службе.В партии отметили, что Митрохин своевременно оплатил эти штрафы, квитанции об оплате были направлены в Тверской районный суд Москвы. Сам Митрохин подтвердил это в беседе с РИА Новости."Исходя из информации на Госуслугах, штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете Митрохина", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что несколько дней назад Служба судебных приставов Москвы вынесла постановление о временном ограничении выезда Митрохина из России и взыскании штрафов с его заработной платы. Попытки дозвониться до Службы судебных приставов, предпринятые помощниками Митрохина и им лично, не увенчались успехом, добавили в "Яблоке".Митрохин добавил, что 2 февраля собирается лично посетить отдел УФССП России по Москве. "Не знаю, примут ли меня без предварительной записи. Что же тогда у них творится, если даже депутат Мосгордумы не может попасть на приём?" - сказал он РИА Новости.В случае, если попасть на прием к приставам не удастся, отметили в "Яблоке", депутат планирует провести у здания Главка судебных приставов по Москве одиночный пикет с требованием отставки главного пристава по Москве Сергея Замородских.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.&nbsp;Как утверждало следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Среди задержанных был и Митрохин, на него составляли административный протокол по статье о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.
https://ria.ru/20211217/shteyn-1764273919.html
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происшествия, москва, яблоко, сергей митрохин, россия
16:35 28.01.2022
 
Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета

Депутату Мосгордумы от "Яблока" Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДепутат Московской городской Думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин
Депутат Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Депутат Московской городской Думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета в рамках исполнительных производств по административным делам в связи с участием в несанкционированных акциях в прошлом году, сообщили в пресс-службе "Яблока".
"Эти меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях в январе на Пушкинской площади и "пикете бомжей" у Совета Федерации 17 марта, за которые с него были взысканы штрафы соответственно 300 и 150 тысяч рублей", - заявили в пресс-службе.
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В партии отметили, что Митрохин своевременно оплатил эти штрафы, квитанции об оплате были направлены в Тверской районный суд Москвы. Сам Митрохин подтвердил это в беседе с РИА Новости.
"Исходя из информации на Госуслугах, штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете Митрохина", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что несколько дней назад Служба судебных приставов Москвы вынесла постановление о временном ограничении выезда Митрохина из России и взыскании штрафов с его заработной платы. Попытки дозвониться до Службы судебных приставов, предпринятые помощниками Митрохина и им лично, не увенчались успехом, добавили в "Яблоке".
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Митрохин добавил, что 2 февраля собирается лично посетить отдел УФССП России по Москве. "Не знаю, примут ли меня без предварительной записи. Что же тогда у них творится, если даже депутат Мосгордумы не может попасть на приём?" - сказал он РИА Новости.
В случае, если попасть на прием к приставам не удастся, отметили в "Яблоке", депутат планирует провести у здания Главка судебных приставов по Москве одиночный пикет с требованием отставки главного пристава по Москве Сергея Замородских.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям. Как утверждало следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Среди задержанных был и Митрохин, на него составляли административный протокол по статье о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.
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