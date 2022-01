https://ria.ru/20220128/manizha-1769916780.html

Манижа стала первой певицей из России, создавшей музыку для Spotify Singles

Манижа стала первой певицей из России, создавшей музыку для Spotify Singles - РИА Новости, 28.01.2022

Манижа стала первой певицей из России, создавшей музыку для Spotify Singles

Певица Манижа (Манижа Сангин) представила свою версию песни "See-Line Woman" Нины Симон и трек "Now or Never" в новом звучании, сообщает пресс-служба Spotify.

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Певица Манижа (Манижа Сангин) представила свою версию песни "See-Line Woman" Нины Симон и трек "Now or Never" в новом звучании, сообщает пресс-служба Spotify. Артистка создала акустическую версию своего англоязычного трека "Now or Never", а также кавер на "See-Line Woman" Симон. Обе композиции можно послушать на Spotify.Проект Spotify Singles запустился четыре года назад. За время его существования было записано более 630 композиций, которые собрали более пяти миллиардов прослушиваний. Ранее в Spotify Singles участвовали норвежская инди-рок исполнительница girl in red, английский панк-рокер Yungblud, американский музыкальный проект LCD Soundsystem, группа Muse, рэпер Nas и многие другие.

