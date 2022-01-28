11:22 28.01.2022 (обновлено: 11:35 28.01.2022)
Лукашенко рассказал, как Минску стоит вести диалог с Вильнюсом
Президент Лукашенко: с Литвой нужно разговаривать жестко, но прагматично
Панорама Вильнюса
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу заявил, что с Литвой надо разговаривать жестко, но прагматично, соразмерно отвечая на их действия.
"В этих обстоятельствах мы исходим из того, что с Литвой надо разговаривать жестко, но прагматично, принуждая к выполнению договорных обязательств, отвечая на их действия соразмерно. Я просто хочу по-человечески сказать нашим друзьям, нашим близким родным литовцам: "Не дай Бог, вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами. Это будет означать конец вашей и государственности, и вашему развитию". Опять же, это не угроза, это предупреждение, и я это предупреждение адресую не руководству балтийских государств, а народам", - сказал Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено о новых санкциях против Белоруссии. Эти ограничения стали уже пятым санкционным пакетом с президентских выборов. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них – продовольственное эмбарго.
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