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https://ria.ru/20220128/lavrov-1769953662.html
Россия не получила от ФРГ ответы по инциденту с Навальным, заявил Лавров
Россия не получила от ФРГ ответы по инциденту с Навальным, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Россия не получила от ФРГ ответы по инциденту с Навальным, заявил Лавров
Россия по-прежнему не получила от ФРГ ответы на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, произошедшему летом 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:23
2022-01-28T17:35
сергей лавров
россия
алексей навальный
в мире
госпитализация алексея навального
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россия по-прежнему не получила от ФРГ ответы на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, произошедшему летом 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Обязательства Германии по конвенциям, в том числе европейской конвенции о правовой помощи в уголовных делах, они не связаны с наличием или отсутствием у кого бы то ни было заведенного на кого бы то ни было уголовного дела. По нашим законам, уголовное дело может заводиться, когда есть факты, и это никак не противоречит многочисленным случаям применения этой процедуры в отношениях со многими другими странами", - подчеркнул он.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.Российская сторона задавала ФРГ, Великобританию и ОЗХО ряд вопросов по инциденту с Навальным. В том числе о Марии Певчих, сопровождавшей Навального во время инцидента с ним. Среди вопросов были - по каким причинам российским следователям не дают возможность опросить Певчих, почему на купленной ей в зоне вылета бутылке с водой были найдены следы неких химикатов и почему это вещественное доказательство впоследствии не передали российским правоохранителям.
https://ria.ru/20220128/espch-1769940708.html
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сергей лавров, россия, алексей навальный, в мире, госпитализация алексея навального
12:23 28.01.2022 (обновлено: 17:35 28.01.2022)
 
Россия не получила от ФРГ ответы по инциденту с Навальным, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия по-прежнему не получила от ФРГ ответы по инциденту с Навальным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россия по-прежнему не получила от ФРГ ответы на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, произошедшему летом 2020 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Во-первых, мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того как ему стало нехорошо, почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически. Как случилось, что пилот, который не хотел, чтобы (соратница Навального Мария) Певчих брала бутылку с собой, в итоге согласился? Опять же, был какой-то шестой пассажир. Это все задано в германском парламенте, в бундестаге", - сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио " Комсомольская правда".
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"Обязательства Германии по конвенциям, в том числе европейской конвенции о правовой помощи в уголовных делах, они не связаны с наличием или отсутствием у кого бы то ни было заведенного на кого бы то ни было уголовного дела. По нашим законам, уголовное дело может заводиться, когда есть факты, и это никак не противоречит многочисленным случаям применения этой процедуры в отношениях со многими другими странами", - подчеркнул он.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
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МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Российская сторона задавала ФРГ, Великобританию и ОЗХО ряд вопросов по инциденту с Навальным. В том числе о Марии Певчих, сопровождавшей Навального во время инцидента с ним. Среди вопросов были - по каким причинам российским следователям не дают возможность опросить Певчих, почему на купленной ей в зоне вылета бутылке с водой были найдены следы неких химикатов и почему это вещественное доказательство впоследствии не передали российским правоохранителям.
 
Сергей ЛавровРоссияАлексей НавальныйВ миреГоспитализация Алексея Навального
 
 
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