https://ria.ru/20220128/latviya-1769994661.html

СМИ: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих на учения на Украину

СМИ: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих на учения на Украину - РИА Новости, 28.01.2022

СМИ: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих на учения на Украину

Министерство обороны Латвии подготовило запрос к сейму на одобрение отправки военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) для участия в учебной операции на РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:53

2022-01-28T14:53

2022-01-28T14:55

в мире

украина

сша

латвия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151271/03/1512710359_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_dadea1f388412c26c228e715396b0e3a.jpg

РИГА, 28 янв – РИА Новости. Министерство обороны Латвии подготовило запрос к сейму на одобрение отправки военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) для участия в учебной операции на Украине, сообщает в пятницу информационное агентство LETA.По данным агентства, минобороны Латвии направило проект на согласование министерству финансов, министерству юстиции и министерству иностранных дел. Проект предусматривает участие НВС Латвии в канадской операции UNIFIER на территории Украины.Проект минобороны о запросе к сейму еще должен быть рассмотрен правительством. Минобороны пока не сообщает, сколько военных планируется отправить на Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоит госбюджету, отмечает агентство.В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769988671.html

https://ria.ru/20220128/isteriya-1769937485.html

украина

сша

латвия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, латвия, великобритания