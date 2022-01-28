https://ria.ru/20220128/latviya-1769994661.html
СМИ: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих на учения на Украину
СМИ: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих на учения на Украину - РИА Новости, 28.01.2022
СМИ: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих на учения на Украину
Министерство обороны Латвии подготовило запрос к сейму на одобрение отправки военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) для участия в учебной операции на РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:53
2022-01-28T14:53
2022-01-28T14:55
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РИГА, 28 янв – РИА Новости. Министерство обороны Латвии подготовило запрос к сейму на одобрение отправки военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) для участия в учебной операции на Украине, сообщает в пятницу информационное агентство LETA.По данным агентства, минобороны Латвии направило проект на согласование министерству финансов, министерству юстиции и министерству иностранных дел. Проект предусматривает участие НВС Латвии в канадской операции UNIFIER на территории Украины.Проект минобороны о запросе к сейму еще должен быть рассмотрен правительством. Минобороны пока не сообщает, сколько военных планируется отправить на Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоит госбюджету, отмечает агентство.В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769988671.html
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в мире, украина, сша, латвия, великобритания
14:53 28.01.2022 (обновлено: 14:55 28.01.2022)
СМИ: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих на учения на Украину
LETA: Минобороны Латвии хочет отправить военнослужащих для участия в учениях на Украине