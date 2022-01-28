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Куба не согласится на размещение российской военной базы, считает эксперт
Куба не согласится на размещение российской военной базы, считает эксперт - РИА Новости, 28.01.2022
Куба не согласится на размещение российской военной базы, считает эксперт
Власти Кубы вряд ли дадут согласие на размещение российской военной базы на острове или восстановление российской радиолокационной станции в Лурдесе -... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:49
2022-01-28T09:49
владимир путин
сергей рябков
нато
дмитрий медведев
латинская америка
восточная европа
спбгу
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Кубы вряд ли дадут согласие на размещение российской военной базы на острове или восстановление российской радиолокационной станции в Лурдесе - во-первых, кубинское правительство ценит свой суверенитет и автономность, во-вторых, Гавана была обижена отношением Москвы во время "карибского кризиса" 1962 года и в начале 2000-х годов, когда станция в Лурдесе была ликвидирована без учета мнения кубинцев, сказал РИА Новости директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, ранее заявил, что Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США. При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке."Считаю, что это весьма маловероятно. При всем совпадении ряда точек зрения у правительств Кубы и Российской Федерации, при всех сложных отношениях Кубы с США, именно эти сложности в отношениях с Вашингтоном и географическая близость к США будут принципиально влиять на решения властей Кубы по этому поводу. Власти Кубы прекрасно понимают, что появление российской военной базы на острове или радиолокационной станции слежения будет той "красной чертой", которая приведет к резкому, возможно, необратимому ухудшению отношений с США", - сказал Хейфец.Он добавил, что для властей Кубы "нет никаких резонов давать согласие на размещение станций". Кроме того, по его словам, одного только совпадения точек зрения между РФ и Кубой на ситуацию в мире не хватило бы - правительство Кубы "хотело бы, что естественно, масштабной экономической помощи". Но Москва вряд ли сможет оказать помощь, сопоставимую по размерам с тем, что было во времена СССР."Думаю, что кубинские власти не дадут своего согласия. Куба достаточно ревностно относится к своему суверенитету и автономии. И Куба была очень обижена в свое время - и когда в ходе "карибского кризиса" мы убрали свои ракеты не посоветовавшись с ними, и когда в начале текущего столетия мы убрали РЛС с Кубы в качестве подарка для США, опять же не приняв в расчет мнение кубинцев", - добавил Хейфец.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. В настоящий момент, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту Владимиру Путину, он будет принимать решение о дальнейших шагах.В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.В советские годы в южном пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны была расположена российская военная база. Центр радиоэлектронной разведки был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Расположенный в 250 километрах от границ США, он позволял перехватывать данные радиоэфира практически по всей американской территории. В 2001 году руководство РФ приняло решение уйти из Лурдеса, в феврале 2002 года последние российские специалисты покинули объект.
https://ria.ru/20220127/gosdep-1769881837.html
https://ria.ru/20220125/putin-1769402549.html
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владимир путин, сергей рябков, нато, дмитрий медведев, латинская америка, восточная европа, спбгу, россия
09:49 28.01.2022
 
Куба не согласится на размещение российской военной базы, считает эксперт

Эксперт СПбГУ Хейфец: Куба вряд ли даст согласие на размещение российской военной базы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУлица в Гаване
Улица в Гаване - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Улица в Гаване
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Кубы вряд ли дадут согласие на размещение российской военной базы на острове или восстановление российской радиолокационной станции в Лурдесе - во-первых, кубинское правительство ценит свой суверенитет и автономность, во-вторых, Гавана была обижена отношением Москвы во время "карибского кризиса" 1962 года и в начале 2000-х годов, когда станция в Лурдесе была ликвидирована без учета мнения кубинцев, сказал РИА Новости директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 22:58
Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, ранее заявил, что Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США. При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
"Считаю, что это весьма маловероятно. При всем совпадении ряда точек зрения у правительств Кубы и Российской Федерации, при всех сложных отношениях Кубы с США, именно эти сложности в отношениях с Вашингтоном и географическая близость к США будут принципиально влиять на решения властей Кубы по этому поводу. Власти Кубы прекрасно понимают, что появление российской военной базы на острове или радиолокационной станции слежения будет той "красной чертой", которая приведет к резкому, возможно, необратимому ухудшению отношений с США", - сказал Хейфец.
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Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с лидером Кубы
Он добавил, что для властей Кубы "нет никаких резонов давать согласие на размещение станций". Кроме того, по его словам, одного только совпадения точек зрения между РФ и Кубой на ситуацию в мире не хватило бы - правительство Кубы "хотело бы, что естественно, масштабной экономической помощи". Но Москва вряд ли сможет оказать помощь, сопоставимую по размерам с тем, что было во времена СССР.
"Думаю, что кубинские власти не дадут своего согласия. Куба достаточно ревностно относится к своему суверенитету и автономии. И Куба была очень обижена в свое время - и когда в ходе "карибского кризиса" мы убрали свои ракеты не посоветовавшись с ними, и когда в начале текущего столетия мы убрали РЛС с Кубы в качестве подарка для США, опять же не приняв в расчет мнение кубинцев", - добавил Хейфец.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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27 января, 08:36
Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. В настоящий момент, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту Владимиру Путину, он будет принимать решение о дальнейших шагах.
В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
В советские годы в южном пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны была расположена российская военная база. Центр радиоэлектронной разведки был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Расположенный в 250 километрах от границ США, он позволял перехватывать данные радиоэфира практически по всей американской территории. В 2001 году руководство РФ приняло решение уйти из Лурдеса, в феврале 2002 года последние российские специалисты покинули объект.
 
Владимир ПутинСергей РябковНАТОДмитрий МедведевЛатинская АмерикаВосточная ЕвропаСПбГУРоссия
 
 
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