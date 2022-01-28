03:15 28.01.2022 (обновлено: 04:10 28.01.2022)
РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют
РБК: вице-премьер Чернышенко утвердил дорожную карту по вопросу криптовалют до конца года
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники и документ в распоряжении газеты.
"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. <...> Карта рассчитана на период до конца 2022 года", — отмечает издание.
Дорожная карта, как указывается, предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
Сообщается также, что вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России.
"Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок", — утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.
Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь, Минфин выступает за ее регулирование.