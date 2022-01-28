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РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют
РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022
РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T03:15
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экономика
правительство рф
центральный банк рф (цб рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники и документ в распоряжении газеты.Дорожная карта, как указывается, предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.Сообщается также, что вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России."Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок", — утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь, Минфин выступает за ее регулирование.
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экономика, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий чернышенко, россия
03:15 28.01.2022 (обновлено: 04:10 28.01.2022)
 
РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

РБК: вице-премьер Чернышенко утвердил дорожную карту по вопросу криптовалют до конца года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники и документ в распоряжении газеты.

"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. <...> Карта рассчитана на период до конца 2022 года", — отмечает издание.

Дорожная карта, как указывается, предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
Сообщается также, что вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России.
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"Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок", — утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.
Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь, Минфин выступает за ее регулирование.
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ЭкономикаПравительство РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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