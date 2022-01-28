https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1769894992.html

РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022

РБК: правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T03:15

2022-01-28T03:15

2022-01-28T04:10

экономика

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники и документ в распоряжении газеты.Дорожная карта, как указывается, предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.Сообщается также, что вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России."Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок", — утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.Банк России на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад, в котором предложил запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь, Минфин выступает за ее регулирование.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/kripto-1769758602.html

https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html

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экономика, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий чернышенко, россия