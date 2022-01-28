https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770013940.html
Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 28.01.2022
Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Ситуация по COVID-19 за неделю стала лучше в восьми регионах России, ухудшилась в 32, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:07
2022-01-28T16:07
2022-01-28T16:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_0:350:2917:1991_1920x0_80_0_0_28c67f258e68af48078138e495ac4d49.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ситуация по COVID-19 за неделю стала лучше в восьми регионах России, ухудшилась в 32, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечено в восьми регионах России… Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю в 32 регионах России", - говорится в сообщении.Согласно данным штаба, лучше ситуация стала в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, а также Адыгее, Республике Алтай и Крыму.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_c5edd1d8d0db8224cbbe531792c623ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Оперштаб: ситуация по COVID-19 ухудшилась в 32 регионах, улучшилась в восьми