https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770013940.html

Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 28.01.2022

Оперштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Ситуация по COVID-19 за неделю стала лучше в восьми регионах России, ухудшилась в 32, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:07

2022-01-28T16:07

2022-01-28T16:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ситуация по COVID-19 за неделю стала лучше в восьми регионах России, ухудшилась в 32, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечено в восьми регионах России… Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю в 32 регионах России", - говорится в сообщении.Согласно данным штаба, лучше ситуация стала в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, а также Адыгее, Республике Алтай и Крыму.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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