https://ria.ru/20220128/investitsii-1769996269.html

В Нижегородской области реализовали тринадцать крупных инвестпроектов

В Нижегородской области реализовали тринадцать крупных инвестпроектов - РИА Новости, 28.01.2022

В Нижегородской области реализовали тринадцать крупных инвестпроектов

Тринадцать крупных инвестиционных проектов реализовали в Нижегородской области в прошлом году с использованием различных мер господдержки, в них вложили более... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:56

2022-01-28T14:56

2022-01-28T14:56

нижегородская область

экономика

нижегородская область

корпорация развития

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Тринадцать крупных инвестиционных проектов реализовали в Нижегородской области в прошлом году с использованием различных мер господдержки, в них вложили более 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Реализация инвестиционных проектов – важная составляющая как экономического, так и социального развития Нижегородской области. Благодаря реализации 13 инвестпроектов в 2021 году создано более 2000 рабочих мест."Реализация любого инвестпроекта, тем более крупного, – комплексный процесс, в котором участвует большое количество организаций и ведомств. Соответственно, и поддержка осуществляется по множеству направлений и на всех этапах реализации проекта. Для координации этой работы в регионе была создана Корпорация развития Нижегородской области - "единое окно", куда предприниматель может обратиться с любыми вопросами", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, чаще всего инвесторы обращаются за поддержкой в подборе земельного участка, а также по вопросам подключения к коммуникациям и получения различных субсидий и налоговых преференций."Несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом, Нижегородская область в последние годы показывает очень хороший прирост объема инвестиций. Так, за 9 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал превысили 212 миллиардов рублей, что на 15,7% больше, чем за соответствующий период 2020-го", - отметил Никитин.В общей сложности в 13 проектов было вложено более 30 миллиардов рублей, объем инвестиций в шесть из них превышает 1 миллиард рублей в каждый. Среди проектов – как создания новых производств, так и реконструкция уже действующих."Наша основная задача – создание максимально комфортного инвестиционного климата. У региона большие успехи в этом направлении, но всегда есть куда стремиться, поэтому очень важно в непрерывном режиме совершенствовать существующие инвестиционные механизмы. Это сейчас является одним из наших приоритетов, чтобы бизнес любого уровня мог чувствовать себя уверенно, реализуя инвестпроекты в Нижегородской области", - отметил генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко.

https://realty.ria.ru/20211230/pik-1766188228.html

https://rsport.ria.ru/20211228/novgorod-1765877396.html

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экономика, нижегородская область, корпорация развития, глеб никитин