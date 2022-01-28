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Туризм
https://ria.ru/20220128/gruziya-1769933663.html
Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен
Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен - РИА Новости, 28.01.2022
Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен
Прямой рейс из Тбилиси в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая находится в шаге от банкротства, отменен, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:51
2022-01-28T12:59
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Прямой рейс из Тбилиси в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая находится в шаге от банкротства, отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково".Самолет должен был вылететь из Тбилиси в 9.15 в пятницу и приземлиться во "Внуково" в 11.30. Однако рейс значится как отмененный, причины не уточняются.Ранее в Georgian Airways РИА Новости сообщили, что авиакомпания 28 января выполнит прямой рейс из Тбилиси в Москву и обратно, все билеты распроданы. По данным грузинских СМИ, перевозчик получил разрешение на выполнение двух чартеров в Москву в связи с новогодними праздниками. Первый состоялся 8 января.Как ранее сообщал Sputnik.Грузия, Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации Georgian Airways. Причиной стали долги перевозчика перед 16 тысячами пассажиров и десятками компаний на сумму более 176 миллионов лари (56,8 миллиона долларов).Позже в СМИ прошла информация, что авиакомпанию выставили на торги.В Georgian Airways, как сообщает Sputnik.Грузия, пояснили, что рейс из Тбилиси в Москву был отменен, так как не пришло разрешение на его выполнение.
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грузия, москва, новости - туризм, georgian airways, туристы, туризм, россия
10:51 28.01.2022 (обновлено: 12:59 28.01.2022)
 
Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен

Прямой рейс из Тбилиси в Москву выставленной на торги за долги Georgian Airways отменен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Прямой рейс из Тбилиси в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая находится в шаге от банкротства, отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково".
Самолет должен был вылететь из Тбилиси в 9.15 в пятницу и приземлиться во "Внуково" в 11.30. Однако рейс значится как отмененный, причины не уточняются.
Ранее в Georgian Airways РИА Новости сообщили, что авиакомпания 28 января выполнит прямой рейс из Тбилиси в Москву и обратно, все билеты распроданы. По данным грузинских СМИ, перевозчик получил разрешение на выполнение двух чартеров в Москву в связи с новогодними праздниками. Первый состоялся 8 января.
Как ранее сообщал Sputnik.Грузия, Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации Georgian Airways. Причиной стали долги перевозчика перед 16 тысячами пассажиров и десятками компаний на сумму более 176 миллионов лари (56,8 миллиона долларов).
Позже в СМИ прошла информация, что авиакомпанию выставили на торги.
В Georgian Airways, как сообщает Sputnik.Грузия, пояснили, что рейс из Тбилиси в Москву был отменен, так как не пришло разрешение на его выполнение.
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