https://ria.ru/20220128/gruziya-1769933663.html

Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен

Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен - РИА Новости, 28.01.2022

Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен

Прямой рейс из Тбилиси в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая находится в шаге от банкротства, отменен, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:51

2022-01-28T10:51

2022-01-28T12:59

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Прямой рейс из Тбилиси в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая находится в шаге от банкротства, отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково".Самолет должен был вылететь из Тбилиси в 9.15 в пятницу и приземлиться во "Внуково" в 11.30. Однако рейс значится как отмененный, причины не уточняются.Ранее в Georgian Airways РИА Новости сообщили, что авиакомпания 28 января выполнит прямой рейс из Тбилиси в Москву и обратно, все билеты распроданы. По данным грузинских СМИ, перевозчик получил разрешение на выполнение двух чартеров в Москву в связи с новогодними праздниками. Первый состоялся 8 января.Как ранее сообщал Sputnik.Грузия, Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации Georgian Airways. Причиной стали долги перевозчика перед 16 тысячами пассажиров и десятками компаний на сумму более 176 миллионов лари (56,8 миллиона долларов).Позже в СМИ прошла информация, что авиакомпанию выставили на торги.В Georgian Airways, как сообщает Sputnik.Грузия, пояснили, что рейс из Тбилиси в Москву был отменен, так как не пришло разрешение на его выполнение.

https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768779889.html

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