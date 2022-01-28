https://ria.ru/20220128/gaz-1770019538.html

В Молдавии тариф на газ вырос на 30%

В Молдавии тариф на газ вырос на 30% - РИА Новости, 28.01.2022

В Молдавии тариф на газ вырос на 30%

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в пятницу утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:25

2022-01-28T16:25

2022-01-28T16:34

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КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в пятницу утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос почти на 30%, заявила на заседании член НАРЭ Марчела Арамэ.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Компания "Молдовагаз" попросила НАРЭ увеличить средний тариф примерно на 30%."Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз". Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 10 196 леев (569 долларов – ред.) до 14 060 леев (785 долларов), - сказала Арамэ.По ее словам, тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей среднего давления с 480 до 695 долларов, высокого давления с 462 до 678 долларов за тысячу кубометров. В случае газотранспортных сетей тариф вырос на 225 долларов на тысячу кубометров на пунктах входа и 237 долларов на пунктах выхода. Решение вступает в силу задним числом с 1 января.При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в "Молдовагазе" взяли за основу цену в 620 долларов за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были учтены затраты на транспортировку и распределение газа."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220127/gaz-1769879906.html

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молдавия, экономика, в мире, природный газ, газпром, молдовагаз, россия