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В Госдуме допустили включение новых стран в диалог по безопасности

В Госдуме допустили включение новых стран в диалог по безопасности - РИА Новости, 28.01.2022

В Госдуме допустили включение новых стран в диалог по безопасности

Если США и НАТО проигнорируют предложения России по гарантиям безопасности, в переговоры могут быть включены Китай и другие страны, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:01

2022-01-28T18:01

2022-01-28T18:18

сша

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адальби шхагошев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Если США и НАТО проигнорируют предложения России по гарантиям безопасности, в переговоры могут быть включены Китай и другие страны, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."При продолжении переговоров (а это обязательно будет продолжение) если США и страны НАТО не будут слышать нас, Китай и многие другие страны могут быть включены в этот большой разговор. Убежден, в дальнейшем будет больше координации по вопросам, связанным с обеспечением безопасности в Европе и Азии, между Китаем и Россией", - подчеркнул Шхагошев.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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сша, нато, госдума рф, россия, в мире, совет россия-нато, адальби шхагошев