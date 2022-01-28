18:01 28.01.2022 (обновлено: 18:18 28.01.2022)
В Госдуме допустили включение новых стран в диалог по безопасности
Депутат Шхагошев: если США и НАТО не услышат Россию, к диалогу может подключиться Китай
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Если США и НАТО проигнорируют предложения России по гарантиям безопасности, в переговоры могут быть включены Китай и другие страны, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"При продолжении переговоров (а это обязательно будет продолжение) если США и страны НАТО не будут слышать нас, Китай и многие другие страны могут быть включены в этот большой разговор. Убежден, в дальнейшем будет больше координации по вопросам, связанным с обеспечением безопасности в Европе и Азии, между Китаем и Россией", - подчеркнул Шхагошев.
В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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