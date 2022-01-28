https://ria.ru/20220128/dialog-1769972609.html

Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС

Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика понимает необходимость конструктивного диалога с США И ЕС и готова к нему, но мяч на их стороне. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:31

2022-01-28T13:31

2022-01-28T17:15

в мире

сша

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика понимает необходимость конструктивного диалога с США И ЕС и готова к нему, но мяч на их стороне."Сохраняется наша заинтересованность в выстраивании нормальных добрососедских, взаимовыгодных отношений с Западом. Беларусь всегда понимала важность конструктивного диалога и сотрудничества с США и странами Европы для обеспечения устойчивого экономического развития, благополучия граждан стабильности, безопасности в нашем регионе и мире в целом", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.Он отметил, что не Белоруссия была инициатором обострения в отношениях с США и Европой. "Готовы вернуться к мирному созидательному взаимодействию, но в этой партии мяч на их стороне", - отметил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко