13:31 28.01.2022 (обновлено: 17:15 28.01.2022)
Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС
Президент Лукашенко: Белоруссия готова к диалогу с США и ЕС, но мяч на их стороне
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика понимает необходимость конструктивного диалога с США И ЕС и готова к нему, но мяч на их стороне.
"Сохраняется наша заинтересованность в выстраивании нормальных добрососедских, взаимовыгодных отношений с Западом. Беларусь всегда понимала важность конструктивного диалога и сотрудничества с США и странами Европы для обеспечения устойчивого экономического развития, благополучия граждан стабильности, безопасности в нашем регионе и мире в целом", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
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Он отметил, что не Белоруссия была инициатором обострения в отношениях с США и Европой. "Готовы вернуться к мирному созидательному взаимодействию, но в этой партии мяч на их стороне", - отметил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
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