https://ria.ru/20220128/chetyrekhdnevka-1770078584.html

Омбудсмен отреагировал на идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Омбудсмен отреагировал на идею перехода на четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 28.01.2022

Омбудсмен отреагировал на идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Принимая решение о переходе к четырехдневной рабочей неделе, нужно учитывать множество нюансов - в том числе сохранение уровня заработной платы работников и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T21:41

2022-01-28T21:41

2022-01-28T21:41

общество

дмитрий медведев

четырехдневная рабочая неделя

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Принимая решение о переходе к четырехдневной рабочей неделе, нужно учитывать множество нюансов - в том числе сохранение уровня заработной платы работников и производительности труда, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.О том, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда, заявил в пятницу зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.По словам Порочкина, в эпоху эпидемии коронавируса многие компании перешли на дистанционную работу и идея о сокращении рабочей недели звучит уже не так необычно, как прежде, учитывая, что многие сотрудники работая удаленно перерабатывают, если сравнивать с количеством рабочих часов, проведенных в офисе.Но за четырехдневной рабочей неделей и введением подобной практики стоит множество нюансов: наличие статистики, анализ подобной практики, экономическая эффективность в той или иной сфере, подготовка поправок в нормативно-правовые акты, указал он."Одним из главных вопросов, поднятых в данной ситуации, является уровень заработной платы: сотрудники не захотят терять в деньгах при переходе на сокращенную рабочую неделю, а работодатели – в производительности и эффективности. Поэтому необходимо более четкое понимание этого процесса: какие понадобятся ресурсы, как выстраивать KPI и так далее", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210718/sokraschenie-1741743405.html

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общество, дмитрий медведев, четырехдневная рабочая неделя