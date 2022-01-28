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Омбудсмен отреагировал на идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Омбудсмен отреагировал на идею перехода на четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 28.01.2022
Омбудсмен отреагировал на идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Принимая решение о переходе к четырехдневной рабочей неделе, нужно учитывать множество нюансов - в том числе сохранение уровня заработной платы работников и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T21:41
2022-01-28T21:41
общество
дмитрий медведев
четырехдневная рабочая неделя
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Принимая решение о переходе к четырехдневной рабочей неделе, нужно учитывать множество нюансов - в том числе сохранение уровня заработной платы работников и производительности труда, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.О том, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда, заявил в пятницу зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.По словам Порочкина, в эпоху эпидемии коронавируса многие компании перешли на дистанционную работу и идея о сокращении рабочей недели звучит уже не так необычно, как прежде, учитывая, что многие сотрудники работая удаленно перерабатывают, если сравнивать с количеством рабочих часов, проведенных в офисе.Но за четырехдневной рабочей неделей и введением подобной практики стоит множество нюансов: наличие статистики, анализ подобной практики, экономическая эффективность в той или иной сфере, подготовка поправок в нормативно-правовые акты, указал он."Одним из главных вопросов, поднятых в данной ситуации, является уровень заработной платы: сотрудники не захотят терять в деньгах при переходе на сокращенную рабочую неделю, а работодатели – в производительности и эффективности. Поэтому необходимо более четкое понимание этого процесса: какие понадобятся ресурсы, как выстраивать KPI и так далее", - резюмировал он.
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общество, дмитрий медведев, четырехдневная рабочая неделя
21:41 28.01.2022
 
Омбудсмен отреагировал на идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Омбудсмен Порочкин: четырехдневная рабочая неделя не должна влиять на уровень зарплаты

© Фото : Unsplash / Annie SprattКомандная работа
Командная работа - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Unsplash / Annie Spratt
Командная работа
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Принимая решение о переходе к четырехдневной рабочей неделе, нужно учитывать множество нюансов - в том числе сохранение уровня заработной платы работников и производительности труда, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
О том, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда, заявил в пятницу зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
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По словам Порочкина, в эпоху эпидемии коронавируса многие компании перешли на дистанционную работу и идея о сокращении рабочей недели звучит уже не так необычно, как прежде, учитывая, что многие сотрудники работая удаленно перерабатывают, если сравнивать с количеством рабочих часов, проведенных в офисе.
Но за четырехдневной рабочей неделей и введением подобной практики стоит множество нюансов: наличие статистики, анализ подобной практики, экономическая эффективность в той или иной сфере, подготовка поправок в нормативно-правовые акты, указал он.
"Одним из главных вопросов, поднятых в данной ситуации, является уровень заработной платы: сотрудники не захотят терять в деньгах при переходе на сокращенную рабочую неделю, а работодатели – в производительности и эффективности. Поэтому необходимо более четкое понимание этого процесса: какие понадобятся ресурсы, как выстраивать KPI и так далее", - резюмировал он.
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18 июля 2021, 14:25
 
ОбществоДмитрий Медведевчетырехдневная рабочая неделя
 
 
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