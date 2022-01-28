https://ria.ru/20220128/blagoustroystvo-1769954163.html

Петр Бирюков: территории 35 поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года

Петр Бирюков: территории 35 поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года - РИА Новости, 28.01.2022

Петр Бирюков: территории 35 поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года

С 2020 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 35 поликлиник, в которых... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:24

2022-01-28T12:24

2022-01-28T12:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. С 2020 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 35 поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что возле медучреждений организованы комфортные условия для ожидания, а, где позволила площадь, обустроены места для прогулок и отдыха. Также установлено 48 навесов, под которыми можно оставить детские коляски, велосипеды и самокаты.Он уточнил, что главные и второстепенные входы на территории поликлиник выделили 93 стелами, на которых размещена информация об учреждении и графике его работы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле медучреждений провели дополнительное озеленение - высадили свыше 740 деревьев и почти 3,4 тысячи кустарников.

https://realty.ria.ru/20211215/polikliniki-1763815469.html

https://ria.ru/20211227/rakova-1765608351.html

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петр бирюков, городское хозяйство москвы