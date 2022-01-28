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Петр Бирюков: территории 35 поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года
Петр Бирюков: территории 35 поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года - РИА Новости, 28.01.2022
Петр Бирюков: территории 35 поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года
С 2020 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 35 поликлиник, в которых... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:24
2022-01-28T12:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. С 2020 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 35 поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что возле медучреждений организованы комфортные условия для ожидания, а, где позволила площадь, обустроены места для прогулок и отдыха. Также установлено 48 навесов, под которыми можно оставить детские коляски, велосипеды и самокаты.Он уточнил, что главные и второстепенные входы на территории поликлиник выделили 93 стелами, на которых размещена информация об учреждении и графике его работы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле медучреждений провели дополнительное озеленение - высадили свыше 740 деревьев и почти 3,4 тысячи кустарников.
https://realty.ria.ru/20211215/polikliniki-1763815469.html
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петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:24 28.01.2022
 

Петр Бирюков: территории 35 поликлиник благоустроили в Москве с 2020 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник в регистратуре
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. С 2020 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 35 поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Привели в порядок пространства около 19 детских, 15 взрослых и одной поликлиники смешанного типа", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что возле медучреждений организованы комфортные условия для ожидания, а, где позволила площадь, обустроены места для прогулок и отдыха. Также установлено 48 навесов, под которыми можно оставить детские коляски, велосипеды и самокаты.
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"В рамках благоустройства пространства возле поликлиник разделили на зоны для решения хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов, создали условия для маломобильных граждан. Всего возле 35 поликлиник сделали 10 зон для тихого отдыха с лавочками, около детских медучреждений оборудовали 15 игровых площадок", - подчеркнул Бирюков.
Он уточнил, что главные и второстепенные входы на территории поликлиник выделили 93 стелами, на которых размещена информация об учреждении и графике его работы.
"Особое внимание уделили освещению пространств, в общей сложности установили около 480 современных фонарей со светодиодными лампами. В соответствии с требованиями безопасности по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тысячи метров ограждения, смонтировали 149 шлагбаумов или ворот", - отметил заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле медучреждений провели дополнительное озеленение - высадили свыше 740 деревьев и почти 3,4 тысячи кустарников.
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