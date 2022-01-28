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В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера
В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера - РИА Новости, 28.01.2022
В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера
Законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками будет подготовлен в весеннюю сессию, планируются обсуждения с представителями... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:31
2022-01-28T17:47
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
генеральная прокуратура рф
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
яна лантратова
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками будет подготовлен в весеннюю сессию, планируются обсуждения с представителями Минтруда, МВД и Генпрокуратуры, рассказала РИА Новости первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Ранее директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев заявил РИА Новости, что психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с деструктивными культами.Как отметила Лантратова, в процессе консультаций с профильными структурами, в законопроекте могут появиться отдельные "принципиально новые положения"."Может быть, правоохранители подскажут, какими способами лучше защитить людей от обмана", - констатировала она.Ранее Лантратова в беседе с РИА Новости заявила, что для борьбы с недобросовестными тренерами личностного роста в интернете необходимо на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера, а коучи должны предъявлять документы, реально доказывающие их профессионализм.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), яна лантратова, россия
17:31 28.01.2022 (обновлено: 17:47 28.01.2022)
 
В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера

Депутат Лантратова: Законопроект о профессии бизнес-тренера подготовят в весеннюю сессию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками будет подготовлен в весеннюю сессию, планируются обсуждения с представителями Минтруда, МВД и Генпрокуратуры, рассказала РИА Новости первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев заявил РИА Новости, что психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с деструктивными культами.
"Наши юристы уже прорабатывают данную инициативу. Постараемся завершить работу над ней в весеннюю сессию. Но прежде чем что-то вносить, планируем провести сначала совещание с представителями министерства труда, а затем круглый стол, на котором вместе с коллегами из МВД и Генеральной прокураторы обсудим идею и попробуем выработать единый подход", - подчеркнула депутат.
Как отметила Лантратова, в процессе консультаций с профильными структурами, в законопроекте могут появиться отдельные "принципиально новые положения".
"Может быть, правоохранители подскажут, какими способами лучше защитить людей от обмана", - констатировала она.
Ранее Лантратова в беседе с РИА Новости заявила, что для борьбы с недобросовестными тренерами личностного роста в интернете необходимо на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера, а коучи должны предъявлять документы, реально доказывающие их профессионализм.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Генеральная прокуратура РФГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Яна ЛантратоваРоссия
 
 
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