https://ria.ru/20220128/biznes-trener-1770039200.html

В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера

В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера - РИА Новости, 28.01.2022

В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера

Законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками будет подготовлен в весеннюю сессию, планируются обсуждения с представителями... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:31

2022-01-28T17:31

2022-01-28T17:47

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

генеральная прокуратура рф

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

яна лантратова

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками будет подготовлен в весеннюю сессию, планируются обсуждения с представителями Минтруда, МВД и Генпрокуратуры, рассказала РИА Новости первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Ранее директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев заявил РИА Новости, что психологические коучинги и так называемые "секс-тренинги", вовлекающие людей при помощи манипулятивных схем, можно назвать мошенничеством и сравнить с деструктивными культами.Как отметила Лантратова, в процессе консультаций с профильными структурами, в законопроекте могут появиться отдельные "принципиально новые положения"."Может быть, правоохранители подскажут, какими способами лучше защитить людей от обмана", - констатировала она.Ранее Лантратова в беседе с РИА Новости заявила, что для борьбы с недобросовестными тренерами личностного роста в интернете необходимо на законодательном уровне ввести профессию бизнес-тренера, а коучи должны предъявлять документы, реально доказывающие их профессионализм.

https://ria.ru/20220128/sovfed-1770024888.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), яна лантратова, россия