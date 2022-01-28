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Лукашенко назвал условие, при котором вмешается в работу бизнеса
Лукашенко назвал условие, при котором вмешается в работу бизнеса - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко назвал условие, при котором вмешается в работу бизнеса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет вмешиваться в работу бизнеса, если его действия будут идти вразрез с интересами... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:51
2022-01-28T14:23
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет вмешиваться в работу бизнеса, если его действия будут идти вразрез с интересами белорусов."Многие говорят: вот, правительство, государство вмешивается, дайте нам свободу. Запомните, пока я президент, мы вмешивались и будем вмешиваться, если ваш бизнес будет идти вразрез интересам белорусского народа", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии."То же самое по индивидуальным предпринимателям. Мы должны четко определиться, кто они такие... Надо определиться, и будут однозначно подержаны индивидуальщики, которые будут заниматься производством. Производи товар... и налоги будешь платить почти ничего... Опять же хочу сказать, чтобы не задергались сегодня эти ипэшники: мы никого не собираемся уничтожать, есть более цивилизованный метод, которым мы пошли. Мы хотим, чтобы индивидуальные предприниматели, так и этак накопив свой капитал, перешли на более высокий уровень и создали свои предприятия, платили, как все, налоги, зарабатывали деньги, проявили свою инициативу. Среди ипэшников очень много предприимчивых людей, и эту предприимчивость надо направить в нормальное русло", - сказал Лукашенко.Ранее Лукашенко заявил, что западные спецслужбы через материнские компании резидентов Парка высоких технологий в Минске подталкивали белорусских IT-сотрудников к протестам в 2020 году.
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
12:51 28.01.2022 (обновлено: 14:23 28.01.2022)
 
Лукашенко назвал условие, при котором вмешается в работу бизнеса

Президент Лукашенко пообещал вмешиваться в работу бизнеса, противоречащую интересам народа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет вмешиваться в работу бизнеса, если его действия будут идти вразрез с интересами белорусов.
"Многие говорят: вот, правительство, государство вмешивается, дайте нам свободу. Запомните, пока я президент, мы вмешивались и будем вмешиваться, если ваш бизнес будет идти вразрез интересам белорусского народа", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
"То же самое по индивидуальным предпринимателям. Мы должны четко определиться, кто они такие... Надо определиться, и будут однозначно подержаны индивидуальщики, которые будут заниматься производством. Производи товар... и налоги будешь платить почти ничего... Опять же хочу сказать, чтобы не задергались сегодня эти ипэшники: мы никого не собираемся уничтожать, есть более цивилизованный метод, которым мы пошли. Мы хотим, чтобы индивидуальные предприниматели, так и этак накопив свой капитал, перешли на более высокий уровень и создали свои предприятия, платили, как все, налоги, зарабатывали деньги, проявили свою инициативу. Среди ипэшников очень много предприимчивых людей, и эту предприимчивость надо направить в нормальное русло", - сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что западные спецслужбы через материнские компании резидентов Парка высоких технологий в Минске подталкивали белорусских IT-сотрудников к протестам в 2020 году.
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