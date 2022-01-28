https://ria.ru/20220128/biznes-1769961902.html

Лукашенко назвал условие, при котором вмешается в работу бизнеса

Лукашенко назвал условие, при котором вмешается в работу бизнеса - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко назвал условие, при котором вмешается в работу бизнеса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет вмешиваться в работу бизнеса, если его действия будут идти вразрез с интересами... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:51

2022-01-28T12:51

2022-01-28T14:23

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет вмешиваться в работу бизнеса, если его действия будут идти вразрез с интересами белорусов."Многие говорят: вот, правительство, государство вмешивается, дайте нам свободу. Запомните, пока я президент, мы вмешивались и будем вмешиваться, если ваш бизнес будет идти вразрез интересам белорусского народа", - сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии."То же самое по индивидуальным предпринимателям. Мы должны четко определиться, кто они такие... Надо определиться, и будут однозначно подержаны индивидуальщики, которые будут заниматься производством. Производи товар... и налоги будешь платить почти ничего... Опять же хочу сказать, чтобы не задергались сегодня эти ипэшники: мы никого не собираемся уничтожать, есть более цивилизованный метод, которым мы пошли. Мы хотим, чтобы индивидуальные предприниматели, так и этак накопив свой капитал, перешли на более высокий уровень и создали свои предприятия, платили, как все, налоги, зарабатывали деньги, проявили свою инициативу. Среди ипэшников очень много предприимчивых людей, и эту предприимчивость надо направить в нормальное русло", - сказал Лукашенко.Ранее Лукашенко заявил, что западные спецслужбы через материнские компании резидентов Парка высоких технологий в Минске подталкивали белорусских IT-сотрудников к протестам в 2020 году.

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597189381.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко