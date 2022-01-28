11:52 28.01.2022 (обновлено: 12:35 28.01.2022)
России нужен четкий ответ Запада по неделимости безопасности, заявил Лавров
Лавров: России нужен четкий ответ Запада по неделимости безопасности, а не отговорки
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. России нужен четкий ответ Запада по неделимости безопасности, а не отговорки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
"Еще раз подчеркну: ответ, который мы получили, мы его сейчас изучаем. Первые оценки мы уже изложили. Он совсем нас не может удовлетворить по главной проблеме: почему Запад не выполняет свои обязательства о неделимости безопасности и игнорирует наши интересы, хотя они предельно открыто и понятно обозначены?" - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
"Мы сконцентрируемся на получении объяснений. И тут отговорок принять не сможем насчет неделимости безопасности", - подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявил, что, если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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