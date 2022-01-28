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Российские предложения по безопасности не запредельны, заявил Лавров

Российские предложения по безопасности не запредельны, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022

Российские предложения по безопасности не запредельны, заявил Лавров

Предложения России по гарантиям безопасности не запредельны, Москва хочет, чтобы с ней работали честно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:27

2022-01-28T11:27

2022-01-28T12:36

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности не запредельны, Москва хочет, чтобы с ней работали честно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши предложения, которые были 15 декабря переданы американцам и натовцам, они могут оказаться запредельными только если оценивающий эти предложения эксперт исходит из того, что "Ну как, американцы же уже все тут забрали вокруг вас, чего вы тут начинаете еще как-то суетиться, дергаться. Давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом". Мы хотим, чтобы с нами работали честно", - сказал министр в интервью радиостанциям радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".Предложения России по гарантиям безопасности не ультиматум, но Москва не допустит, чтобы западные страны увиливали от своих обязательств ОБСЕ в вопросах безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что в рамках ОБСЕ на высшем уровне были приняты обязательства о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. По словам министра, "американцы говорят - право на выбор союзов - священно, мы говорим - при условии, что оно не усугубляет ситуацию с безопасностью любой другой страны, и под этим вы, господа хорошие, подписались"."Сейчас, когда пытаются представить наши предложения как ультиматум, мы им об этом напоминаем и будем добиваться, чтобы они не увиливали, а честно изложили, как они трактуют то, под чем подписывался их президент", - сказал Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.

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в мире, москва, сергей лавров, россия, обсе, сша, нато, восточная европа