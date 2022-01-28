Суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада, заявил Лукашенко
Лукашенко: суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада, поэтому республику неустанно пытались шатать цветными революциями.
"Некоторые эксперты, анализируя события августа 2020-го допускают, что к ним могли привести внутренние причины. Недовольство общества, системные ошибки и тому подобное. Но давайте масштабируем историческую карту и внимательно взглянем на периоды до и после. Что мы увидим? Длительное время Беларусь выстраивала собственную независимую политику, находясь в центре Европы. Мы были открыты во всем и заимствовали у них все, что приемлемо для нас, кроме единственного: наших ценностей и идеалов. Они были и останутся незыблемыми. Навязывать нам чужой путь категорически недопустимо. Свободная и суверенная Беларусь не вписывалась в планы многих геостратегов на Западе. Поэтому нас неустанно пытались шатать через цветные революции", - сказал Лукашенко в пятницу в обращении к народу и парламенту Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".