https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769984806.html

Суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада, заявил Лукашенко

Суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022

Суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада, поэтому республику неустанно пытались шатать... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:15

2022-01-28T14:15

2022-01-28T14:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769935985_92:0:2308:1247_1920x0_80_0_0_73c215418da51febc8383a25be5fa7b6.jpg

МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенная Белоруссия не вписывается в стратегию Запада, поэтому республику неустанно пытались шатать цветными революциями."Некоторые эксперты, анализируя события августа 2020-го допускают, что к ним могли привести внутренние причины. Недовольство общества, системные ошибки и тому подобное. Но давайте масштабируем историческую карту и внимательно взглянем на периоды до и после. Что мы увидим? Длительное время Беларусь выстраивала собственную независимую политику, находясь в центре Европы. Мы были открыты во всем и заимствовали у них все, что приемлемо для нас, кроме единственного: наших ценностей и идеалов. Они были и останутся незыблемыми. Навязывать нам чужой путь категорически недопустимо. Свободная и суверенная Беларусь не вписывалась в планы многих геостратегов на Западе. Поэтому нас неустанно пытались шатать через цветные революции", - сказал Лукашенко в пятницу в обращении к народу и парламенту Белоруссии.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20220128/voyska-1769978499.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко