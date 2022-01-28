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В Кремле подтвердили обсуждение с Минском темы задержанных россиян
В Кремле подтвердили обсуждение с Минском темы задержанных россиян - РИА Новости, 28.01.2022
В Кремле подтвердили обсуждение с Минском темы задержанных россиян
Президент России Владимир Путин поднимает при общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос задержанных в Белоруссии россиян, эту тему никто не... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:02
2022-01-28T13:13
белоруссия
политика
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднимает при общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос задержанных в Белоруссии россиян, эту тему никто не обходит молчанием, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судьба любого гражданина небезразлична президенту России, судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших соответствующих разных ведомств в каждом конкретном случае. Как вы понимаете, естественно, каждый раз это связано с разными причинами, разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором гражданств. Там много граждан, у которых есть гражданства разных стран, в том числе и Белоруссии, но каждый раз это становится предметом заботы, и никто не сможет оставаться индифферентным к этому", - сказал Песков, комментируя отношение президента РФ к судьбе российских граждан в белорусских тюрьмах.Отвечая на вопрос, обсуждает ли Путин эту тему с Лукашенко, Песков заявил, что "безусловно, никто не обходит это молчание".
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белоруссия, политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
13:02 28.01.2022 (обновлено: 13:13 28.01.2022)
 
В Кремле подтвердили обсуждение с Минском темы задержанных россиян

Пресс-секретарь Путина Песков: задержанные в Белоруссии россияне обсуждаются с Лукашенко

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднимает при общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос задержанных в Белоруссии россиян, эту тему никто не обходит молчанием, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Судьба любого гражданина небезразлична президенту России, судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших соответствующих разных ведомств в каждом конкретном случае. Как вы понимаете, естественно, каждый раз это связано с разными причинами, разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором гражданств. Там много граждан, у которых есть гражданства разных стран, в том числе и Белоруссии, но каждый раз это становится предметом заботы, и никто не сможет оставаться индифферентным к этому", - сказал Песков, комментируя отношение президента РФ к судьбе российских граждан в белорусских тюрьмах.
Отвечая на вопрос, обсуждает ли Путин эту тему с Лукашенко, Песков заявил, что "безусловно, никто не обходит это молчание".
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