https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769965187.html

В Кремле подтвердили обсуждение с Минском темы задержанных россиян

В Кремле подтвердили обсуждение с Минском темы задержанных россиян - РИА Новости, 28.01.2022

В Кремле подтвердили обсуждение с Минском темы задержанных россиян

Президент России Владимир Путин поднимает при общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос задержанных в Белоруссии россиян, эту тему никто не... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:02

2022-01-28T13:02

2022-01-28T13:13

белоруссия

политика

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднимает при общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос задержанных в Белоруссии россиян, эту тему никто не обходит молчанием, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судьба любого гражданина небезразлична президенту России, судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших соответствующих разных ведомств в каждом конкретном случае. Как вы понимаете, естественно, каждый раз это связано с разными причинами, разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором гражданств. Там много граждан, у которых есть гражданства разных стран, в том числе и Белоруссии, но каждый раз это становится предметом заботы, и никто не сможет оставаться индифферентным к этому", - сказал Песков, комментируя отношение президента РФ к судьбе российских граждан в белорусских тюрьмах.Отвечая на вопрос, обсуждает ли Путин эту тему с Лукашенко, Песков заявил, что "безусловно, никто не обходит это молчание".

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

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белоруссия, политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия