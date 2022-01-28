Лукашенко назвал Белоруссию донором стабильности и мира в регионе
Лукашенко: Запад сделал все, чтобы Минск перестал быть источником мира в регионе
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад сделал все, чтобы Минск перестал быть источником мира в регионе, но Белоруссия все равно будет стремиться к миру.
"Мы были донором стабильности и мира в регионе, вы это все помните. Но в 20-м году из нас стали лепить агрессора. Зачем? Кому это нужно было тогда и нужно теперь? Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира в этом регионе. Поэтому нас не надо упрекать в том, что происходит. Вы этого хотели. Несмотря ни на что, мы будем настойчивыми и последовательными на пути к миру. Ведь, если разгорится конфликт, он не сможет остаться локальным, как я уже сказал, будет полыхать весь регион", - сказал Лукашенко в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.