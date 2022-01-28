https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769964915.html

Лукашенко назвал Белоруссию донором стабильности и мира в регионе

Лукашенко назвал Белоруссию донором стабильности и мира в регионе - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко назвал Белоруссию донором стабильности и мира в регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад сделал все, чтобы Минск перестал быть источником мира в регионе, но Белоруссия все равно будет... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:01

2022-01-28T13:01

2022-01-28T13:01

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад сделал все, чтобы Минск перестал быть источником мира в регионе, но Белоруссия все равно будет стремиться к миру."Мы были донором стабильности и мира в регионе, вы это все помните. Но в 20-м году из нас стали лепить агрессора. Зачем? Кому это нужно было тогда и нужно теперь? Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира в этом регионе. Поэтому нас не надо упрекать в том, что происходит. Вы этого хотели. Несмотря ни на что, мы будем настойчивыми и последовательными на пути к миру. Ведь, если разгорится конфликт, он не сможет остаться локальным, как я уже сказал, будет полыхать весь регион", - сказал Лукашенко в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко