https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769963170.html

Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами

Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами

Посольство России в Минске на постоянной основе отслеживает ситуацию с россиянами, которые были арестованы в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:56

2022-01-28T12:56

2022-01-28T12:56

в мире

белоруссия

минск

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посольство России в Минске на постоянной основе отслеживает ситуацию с россиянами, которые были арестованы в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наше посольство регулярно следит за тем, как развиваются процессы по арестованным российским гражданам. Есть диалог по линии правоохранительных органов, по линии генеральных прокуратур", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о судьбах более 450 россиян, которые были задержаны в Белоруссии."Есть вопросы, которые требуют тесного взаимодействия правоохранителей. Не хочу о них сейчас публично говорить, но вопросы такие существуют. И очень важно, чтобы они решались по-союзнически, по-братски, мы эту линию будем проводить постоянно", - добавил министр.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html

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в мире, белоруссия, минск, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия