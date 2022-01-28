https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769963170.html
Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами
Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами
Посольство России в Минске на постоянной основе отслеживает ситуацию с россиянами, которые были арестованы в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:56
2022-01-28T12:56
2022-01-28T12:56
в мире
белоруссия
минск
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посольство России в Минске на постоянной основе отслеживает ситуацию с россиянами, которые были арестованы в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наше посольство регулярно следит за тем, как развиваются процессы по арестованным российским гражданам. Есть диалог по линии правоохранительных органов, по линии генеральных прокуратур", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о судьбах более 450 россиян, которые были задержаны в Белоруссии."Есть вопросы, которые требуют тесного взаимодействия правоохранителей. Не хочу о них сейчас публично говорить, но вопросы такие существуют. И очень важно, чтобы они решались по-союзнически, по-братски, мы эту линию будем проводить постоянно", - добавил министр.
https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_44:0:1776:1299_1920x0_80_0_0_852fe73736b9337fed6097051b8d273a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами
Глава МИД Лавров: посольство отслеживает ситуацию с арестованными в Белоруссии россиянами