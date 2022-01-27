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Кадры задержания украинского солдата, убившего сослуживцев

Появились кадры задержания подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022

Кадры задержания украинского солдата, убившего сослуживцев

В Сети появились первые фотографии с места задержания солдата-срочника, подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Днепре. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:07

2022-01-27T11:07

2022-01-27T12:09

происшествия

украина

днепр (город)

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появились первые фотографии с места задержания солдата-срочника, подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Днепре.Сегодня утром военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял караул на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Пять человек погибли, в том числе женщина, еще пятеро получили ранения.По информации украинского МВД, виновником оказался Артемий Рябчук, 2001 года рождения. Вскоре его задержали.Госбюро расследований возбудило уголовное дело об убийстве. Нацгвардейцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

украина

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, днепр (город), государственное бюро расследований украины