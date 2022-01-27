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Кадры задержания украинского солдата, убившего сослуживцев
Появились кадры задержания подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
Кадры задержания украинского солдата, убившего сослуживцев
В Сети появились первые фотографии с места задержания солдата-срочника, подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Днепре. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:07
2022-01-27T12:09
происшествия
украина
днепр (город)
государственное бюро расследований украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появились первые фотографии с места задержания солдата-срочника, подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Днепре.Сегодня утром военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял караул на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Пять человек погибли, в том числе женщина, еще пятеро получили ранения.По информации украинского МВД, виновником оказался Артемий Рябчук, 2001 года рождения. Вскоре его задержали.Госбюро расследований возбудило уголовное дело об убийстве. Нацгвардейцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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происшествия, украина, днепр (город), государственное бюро расследований украины
11:07 27.01.2022 (обновлено: 12:09 27.01.2022)
 
Появились кадры задержания подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре

Опубликованы кадры задержания солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в Днепре

© Фото : @UA.National.Police/FacebookЗадержание подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре
Задержание подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : @UA.National.Police/Facebook
Задержание подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре
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МОСКВА, 27 янв РИА Новости. В Сети появились первые фотографии с места задержания солдата-срочника, подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Днепре.
Сегодня утром военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял караул на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Пять человек погибли, в том числе женщина, еще пятеро получили ранения.
По информации украинского МВД, виновником оказался Артемий Рябчук, 2001 года рождения. Вскоре его задержали.
Госбюро расследований возбудило уголовное дело об убийстве. Нацгвардейцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
 
ПроисшествияУкраинаДнепр (город)Государственное бюро расследований Украины
 
 
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