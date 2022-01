https://ria.ru/20220127/young-1769802967.html

Spotify удаляет песни Янга после его ультиматума из-за "фейков о вакцинах"

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify начал убирать песни Нила Янга из своих каталогов после поставленного канадским музыкантом ультиматума, сообщает газета Washington Post.Ранее Янг требовал либо удалить весь его репертуар, либо канал с подкастами Джо Рогана за распространение "ложной информации о вакцинах".Представители Spotify отметили, что стараются сохранить баланс между безопасностью для слушателей и свободой для авторов. Нил Янг – культовый канадский исполнитель, известный по таким песням, как "Heart of Gold", "Harvest Moon" и "Rockin` in the Free World". По данным Washington Post, в среднем на канале исполнителя в Spotify порядка 6,6 миллиона слушателей в месяц.

