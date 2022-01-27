Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/young-1769802967.html
Spotify удаляет песни Янга после его ультиматума из-за "фейков о вакцинах"
Spotify удаляет песни Янга после его ультиматума из-за "фейков о вакцинах" - РИА Новости, 27.01.2022
Spotify удаляет песни Янга после его ультиматума из-за "фейков о вакцинах"
Стриминговый сервис Spotify начал убирать песни Нила Янга из своих каталогов после поставленного канадским музыкантом ультиматума, сообщает газета Washington... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:08
2022-01-27T16:08
культура
новости культуры
музыка
коронавирус covid-19
spotify
джо роган
нил янг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769804104_0:0:2634:1482_1920x0_80_0_0_897fec2553bdced18ad70e6ac2f268a2.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify начал убирать песни Нила Янга из своих каталогов после поставленного канадским музыкантом ультиматума, сообщает газета Washington Post.Ранее Янг требовал либо удалить весь его репертуар, либо канал с подкастами Джо Рогана за распространение "ложной информации о вакцинах".Представители Spotify отметили, что стараются сохранить баланс между безопасностью для слушателей и свободой для авторов. Нил Янг – культовый канадский исполнитель, известный по таким песням, как "Heart of Gold", "Harvest Moon" и "Rockin` in the Free World". По данным Washington Post, в среднем на канале исполнителя в Spotify порядка 6,6 миллиона слушателей в месяц.
https://ria.ru/20220127/young-1769659203.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769804104_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_092892e6dcff9ad221f4fbbbaea911c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, коронавирус covid-19, spotify, джо роган, нил янг
16:08 27.01.2022
 
Spotify удаляет песни Янга после его ультиматума из-за "фейков о вакцинах"

Spotify удаляет песни Янга после его ультиматума из-за "фейков о вакцинах"

© AP Photo / Rich FuryКанадский певец Нил Янг
Канадский певец Нил Янг - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Rich Fury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Стриминговый сервис Spotify начал убирать песни Нила Янга из своих каталогов после поставленного канадским музыкантом ультиматума, сообщает газета Washington Post.
Ранее Янг требовал либо удалить весь его репертуар, либо канал с подкастами Джо Рогана за распространение "ложной информации о вакцинах".
"Мы уточняли требования к контенту и удалили порядка 20 тысяч подкастов про COVID-19 с начала пандемии. Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify, но надеемся, что он к нам снова вернется в скором времени", — заявила компания изданию.
Представители Spotify отметили, что стараются сохранить баланс между безопасностью для слушателей и свободой для авторов.
"Мы хотим, чтобы вся музыка и весь аудиоконтент мира были доступны пользователям Spotify", — пояснили в компании.
Нил Янг – культовый канадский исполнитель, известный по таким песням, как "Heart of Gold", "Harvest Moon" и "Rockin` in the Free World". По данным Washington Post, в среднем на канале исполнителя в Spotify порядка 6,6 миллиона слушателей в месяц.
Канадский певец Нил Янг - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
03:59Культура
Нил Янг потребовал убрать его песни со Spotify из-за антиваксеров
 
КультураНовости культурыМузыкаКоронавирус COVID-19SpotifyДжо РоганНил Янг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
01:15Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
Лента новостейМолния
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по УкраинеАналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валютыСМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииКиргизия и Таджикистан договорились о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине