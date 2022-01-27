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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/young-1769659203.html
Нил Янг потребовал убрать его песни со Spotify из-за антиваксеров
Нил Янг потребовал убрать его песни со Spotify из-за антиваксеров - РИА Новости, 27.01.2022
Нил Янг потребовал убрать его песни со Spotify из-за антиваксеров
Нил Янг потребовал убрать его песни с платформы Spotify из-за публикации на ней мнения антипрививочников, сообщает The Guardian. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T03:59
2022-01-27T03:59
культура
новости культуры
джо роган
музыка
spotify
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Нил Янг потребовал убрать его песни с платформы Spotify из-за публикации на ней мнения антипрививочников, сообщает The Guardian. С такой просьбой ветеран рок-сцены обратился к своим менеджерам. Открытое письмо было размещено на сайте музыканта, но после было удалено. "Я поступаю так, потому что Spotify распространяет ложную информацию о вакцинах, что может привести к смерти тех, кто в это поверит", — The Guardian цитирует удаленное с портала рокера заявление."У них может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба", — считает артист. Гнев музыканта вызвал эпизод подкаста Джо Рогана, гостем которого стал доктор Роберт Малоун. Вирусолог был забанен в твиттере из-за распространения дезинформации о вакцинации, но стал героем среди антипрививочников, пишет Associated Press. Медик утверждает, что миллионы людей были загипнотизированы, чтобы они поверили, что вакцины предотвращают серьезные заболевания.Подкаст Рогана — самый популярный на Spotify. В 2020 году комик подписал сделку на 100 миллионов долларов США, предоставляющую сервису эксклюзивные права на его шоу. Spotify пока не прокомментировал требование Янга. Его музыку все еще можно послушать на этой платформе.
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новости культуры, джо роган, музыка, spotify
03:59 27.01.2022
 
Нил Янг потребовал убрать его песни со Spotify из-за антиваксеров

Нил Янг потребовал убрать его песни со Spotify из-за антиваксеров

© REUTERS / Joshua RobertsКанадский певец Нил Янг
Канадский певец Нил Янг - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Joshua Roberts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Нил Янг потребовал убрать его песни с платформы Spotify из-за публикации на ней мнения антипрививочников, сообщает The Guardian.
С такой просьбой ветеран рок-сцены обратился к своим менеджерам. Открытое письмо было размещено на сайте музыканта, но после было удалено.
"Я поступаю так, потому что Spotify распространяет ложную информацию о вакцинах, что может привести к смерти тех, кто в это поверит", — The Guardian цитирует удаленное с портала рокера заявление.
"У них может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба", — считает артист.
Гнев музыканта вызвал эпизод подкаста Джо Рогана, гостем которого стал доктор Роберт Малоун. Вирусолог был забанен в твиттере из-за распространения дезинформации о вакцинации, но стал героем среди антипрививочников, пишет Associated Press. Медик утверждает, что миллионы людей были загипнотизированы, чтобы они поверили, что вакцины предотвращают серьезные заболевания.
Подкаст Рогана — самый популярный на Spotify. В 2020 году комик подписал сделку на 100 миллионов долларов США, предоставляющую сервису эксклюзивные права на его шоу.
Spotify пока не прокомментировал требование Янга. Его музыку все еще можно послушать на этой платформе.
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