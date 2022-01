Нил Янг потребовал убрать его песни со Spotify из-за антиваксеров

https://ria.ru/20220127/young-1769659203.html

Нил Янг потребовал убрать его песни с платформы Spotify из-за публикации на ней мнения антипрививочников, сообщает The Guardian. РИА Новости, 27.01.2022

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Нил Янг потребовал убрать его песни с платформы Spotify из-за публикации на ней мнения антипрививочников, сообщает The Guardian. С такой просьбой ветеран рок-сцены обратился к своим менеджерам. Открытое письмо было размещено на сайте музыканта, но после было удалено. "Я поступаю так, потому что Spotify распространяет ложную информацию о вакцинах, что может привести к смерти тех, кто в это поверит", — The Guardian цитирует удаленное с портала рокера заявление."У них может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба", — считает артист. Гнев музыканта вызвал эпизод подкаста Джо Рогана, гостем которого стал доктор Роберт Малоун. Вирусолог был забанен в твиттере из-за распространения дезинформации о вакцинации, но стал героем среди антипрививочников, пишет Associated Press. Медик утверждает, что миллионы людей были загипнотизированы, чтобы они поверили, что вакцины предотвращают серьезные заболевания.Подкаст Рогана — самый популярный на Spotify. В 2020 году комик подписал сделку на 100 миллионов долларов США, предоставляющую сервису эксклюзивные права на его шоу. Spotify пока не прокомментировал требование Янга. Его музыку все еще можно послушать на этой платформе.

