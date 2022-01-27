https://ria.ru/20220127/verf-1769798402.html

В Петрозаводске начали строить первую в России цифровую верфь

В Петрозаводске начали строить первую в России цифровую верфь - РИА Новости, 27.01.2022

В Петрозаводске начали строить первую в России цифровую верфь

Первую в России цифровую верфь для создания современных судов начали строить в четверг в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:54

2022-01-27T14:54

2022-01-27T14:55

экономика

технологии

республика карелия

николай патрушев

владимир путин

россия

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ПЕТРОЗАВОДСК, 27 янв - РИА Новости. Первую в России цифровую верфь для создания современных судов начали строить в четверг в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ), в торжественной церемонии принял участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Проект "Цифровая верфь" ─ первый такой опыт в отечественном судостроении. Его появление обусловлено применением новых технологий. Одна из основных – автоматизированное цифровое производство, которое управляется интеллектуальными системами в режиме реального времени.Цифровая верфь, создаваемая в рамках модернизации ОССЗ, будет строить суда типа "река-море", а также суда технического и вспомогательного флота. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до 10 ежегодно."Еще недавно, готовясь к празднованию 100-летия Республики Карелия, мы решали вопрос о возобновлении работы Онежского судостроительно-судоремонтного завода, а сегодня переходим к его модернизации, созданию принципиально нового современного предприятия", - сказал Патрушев, выступая на торжественной церемонии. Секретарь Совбеза возглавлял работавшую в 2013-2020 годах госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.Проект по модернизации ОССЗ реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, напомнил Патрушев. По словам секретаря Совбеза, проект крайне важен для социально-экономического развития Карелии, создания новых рабочих мест, привлечения специалистов. Если сейчас на заводе работает 500 человек, то после модернизации ОССЗ число сотрудников увеличится вдвое, отметил Патрушев.Постановлением правительства РФ предусмотрено предоставление 5,1 миллиарда рублей бюджетных инвестиций на реализацию проекта.В рамках церемонии на территории завода состоялась закладка памятной капсулы с электронным носителем, на котором размещена трехмерная модель ОССЗ в том виде, который он примет после завершения модернизации.Также в рамках церемонии на ОССЗ в присутствии Патрушева состоялся спуск на воду головного краболова "Капитан Александров". На заводе предстоит построить еще шесть таких судов. Эти краболовы предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.Онежский ССЗ был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство остановили из-за банкротства предприятия.В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества ОССЗ в государственную собственность. Сейчас реализуется проект по глубокой модернизации завода.ОССЗ возобновил работу в 2015 году, и с того времени выпустил 20 судов разного назначения. Сейчас завод занимается строительством краболовов - судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба.

https://ria.ru/20220117/antei-1767881239.html

https://ria.ru/20220117/flot-1768232548.html

https://ria.ru/20220126/boy-1769596717.html

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экономика, технологии, республика карелия, николай патрушев, владимир путин, россия