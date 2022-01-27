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МИД надеется на прогресс на встрече советников глав "нормандской четверки"
МИД надеется на прогресс на встрече советников глав "нормандской четверки" - РИА Новости, 27.01.2022
МИД надеется на прогресс на встрече советников глав "нормандской четверки"
РФ рассчитывает, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Берлине удастся найти развязки по урегулированию на Украине, заявил заместитель... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:11
2022-01-27T16:11
2022-01-27T16:11
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. РФ рассчитывает, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Берлине удастся найти развязки по урегулированию на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Рассчитываем, что на запланированной через две недели в Берлине следующей встрече удастся найти развязки по проблемам, которые накопились за семь лет. И вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки", - заявил Зайцев на брифинге.
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в мире, украина, берлин (город), "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр, россия
МИД надеется на прогресс на встрече советников глав "нормандской четверки"
МИД: Россия надеется, что советникам глав "нормандской четверки" удастся найти развязки