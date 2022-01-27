https://ria.ru/20220127/sotrudnichestvo-1769724162.html
В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с Ираном
В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с Ираном - РИА Новости, 27.01.2022
В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с Ираном
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на перспективное сотрудничество с Ираном, сообщает в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:51
2022-01-27T08:51
2022-01-27T08:51
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ТАШКЕНТ, 27 янв – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на перспективное сотрудничество с Ираном, сообщает в четверг пресс-служба РАТС.По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и посол Ирана в Узбекистане Хамид Наиерабади обсудили вопросы двустороннего сотрудничества."Подробно обсуждены процедурные вопросы вступления Ирана в организацию и в этой связи возможные перспективы сотрудничества с Исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении на сайте РАТС.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.
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армения, азербайджан, иран, шос, россия
В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с Ираном
В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают на перспективное сотрудничество с Ираном
ТАШКЕНТ, 27 янв – РИА Новости.
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) рассчитывает на перспективное сотрудничество с Ираном, сообщает
в четверг пресс-служба РАТС.
По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и посол Ирана в Узбекистане Хамид Наиерабади обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
"Подробно обсуждены процедурные вопросы вступления Ирана в организацию и в этой связи возможные перспективы сотрудничества с Исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.