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В Кремле назвали разную трактовку Минских соглашений парадоксом

В Кремле назвали разную трактовку Минских соглашений парадоксом - РИА Новости, 27.01.2022

В Кремле назвали разную трактовку Минских соглашений парадоксом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацией разную трактовку "минских соглашений" сторонами-участниками процесса, но отметил,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:05

2022-01-27T13:05

2022-01-27T13:51

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дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацией разную трактовку "минских соглашений" сторонами-участниками процесса, но отметил, что Москва приветствует попытки прийти к единому пониманию данного документа в рамках встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки"."Наверное, весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер. Хотя это достаточно парадоксальная вещь. Дело в том, что формулировки этого текста они не витиеватые. Они предельно конкретные, понятные и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения", - сказал Песков во время общения с журналистами в четверг."Конечно, это еще предстоит проанализировать - каким образом мы пришли к ситуации, когда несколько сторон - участников минского процесса имеют разное понимание предельно понятных и четких формулировок. Но вместе с тем, нет худа без добра, хорошо, что они пытаются найти единое понимание", - добавил Песков.

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в мире, москва, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия