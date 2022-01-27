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Тверская область
https://ria.ru/20220127/programma-1769791637.html
Тверские власти расширили регпрограмму развития здравоохранения
Тверские власти расширили регпрограмму развития здравоохранения - РИА Новости, 27.01.2022
Тверские власти расширили регпрограмму развития здравоохранения
Правительство Тверской области расширило региональную программу развития здравоохранения на 2019-2025 годы, включив в нее поставки дополнительного оборудования... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:21
2022-01-27T14:20
тверская область
тверская область
здоровье - общество
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. Правительство Тверской области расширило региональную программу развития здравоохранения на 2019-2025 годы, включив в нее поставки дополнительного оборудования в медучреждения и меры по усилению материально-технической базы отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства.По национальному проекту "Здравоохранение" планируется закупка оборудования для региональных сосудистых центров и областного клинического онкодиспансера. Дополнительные средства также направят на приобретение глюкометров. По словам главы региона Игоря Рудени, в Тверской области такими датчиками бесплатно будут обеспечивать детей c сахарным диабетом.В пресс-службе также напомнили, что в госпрограмме на ближайшие три года предусмотрены мероприятии по модернизации первичного звена здравоохранения - Это ввод четырех детских поликлиник, новых зданий Бежецкой и Бологовской центральных районных больниц, приобретение 26 модульных фельдшерских акушерских пунктов и 12 модульных врачебных амбулаторий, 13 машин для доставки медработников до места жительства пациентов, подвоза пациентов в больницы и поликлиники и другие мероприятия.Также предусмотрена закупка новых машин скорой медицинской помощи, развитие единого диспетчерского центра и консультативного центра, развитие санавиации."Увеличены средства на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Новое направление госпрограммы – предоставление выплат в размере полутора миллионов рублей выпускникам и молодым специалистам, заключившим договор с региональным Минздравом о трудоустройстве в учреждения области", — отметили в пресс-службе.
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тверская область, здоровье - общество, игорь руденя
14:21 27.01.2022
 

Тверские власти расширили регпрограмму развития здравоохранения

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Медицинское оборудование
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ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. Правительство Тверской области расширило региональную программу развития здравоохранения на 2019-2025 годы, включив в нее поставки дополнительного оборудования в медучреждения и меры по усилению материально-технической базы отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства.
По национальному проекту "Здравоохранение" планируется закупка оборудования для региональных сосудистых центров и областного клинического онкодиспансера. Дополнительные средства также направят на приобретение глюкометров. По словам главы региона Игоря Рудени, в Тверской области такими датчиками бесплатно будут обеспечивать детей c сахарным диабетом.
В пресс-службе также напомнили, что в госпрограмме на ближайшие три года предусмотрены мероприятии по модернизации первичного звена здравоохранения - Это ввод четырех детских поликлиник, новых зданий Бежецкой и Бологовской центральных районных больниц, приобретение 26 модульных фельдшерских акушерских пунктов и 12 модульных врачебных амбулаторий, 13 машин для доставки медработников до места жительства пациентов, подвоза пациентов в больницы и поликлиники и другие мероприятия.Также предусмотрена закупка новых машин скорой медицинской помощи, развитие единого диспетчерского центра и консультативного центра, развитие санавиации.
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"Увеличены средства на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Новое направление госпрограммы – предоставление выплат в размере полутора миллионов рублей выпускникам и молодым специалистам, заключившим договор с региональным Минздравом о трудоустройстве в учреждения области", — отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверская областьЗдоровье - ОбществоИгорь Руденя
 
 
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