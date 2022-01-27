https://ria.ru/20220127/programma-1769771415.html

Врачи Подмосковья получат допвыплаты по программе "Приведи друга"

Врачи Подмосковья получат допвыплаты по программе "Приведи друга" - РИА Новости, 27.01.2022

Врачи Подмосковья получат допвыплаты по программе "Приведи друга"

В текущем году в Московской области заработала новая программа "Приведи друга", в рамках которой медработники могут получить единоразовую выплату за привлечение РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:01

2022-01-27T13:01

2022-01-27T13:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В текущем году в Московской области заработала новая программа "Приведи друга", в рамках которой медработники могут получить единоразовую выплату за привлечение специалистов, сообщил губернатор Андрей Воробьев на ежегодном отчёте в четверг."В этом году запустили новую программу "Приведи друга" - любой медработник получит единоразовую выплату за нового привлеченного в систему здравоохранения Подмосковья специалиста. Привел человека - получил от 30 до 50 тысяч, в зависимости от оклада специалиста, которого пригласил на работу", - рассказал глава региона.

https://realty.ria.ru/20220127/vrachi-1769754368.html

московская область (подмосковье)

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2022

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев