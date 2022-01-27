https://ria.ru/20220127/potok-1769712791.html

В США рассказали, как ситуация на Украине повлияет на "Северный поток — 2"

В США рассказали, как ситуация на Украине повлияет на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 27.01.2022

В США рассказали, как ситуация на Украине повлияет на "Северный поток — 2"

Администрация США намерена не допустить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил в эфире... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T02:40

2022-01-27T02:40

2022-01-27T02:53

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сша

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Администрация США намерена не допустить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил в эфире National Public Radio в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Представитель госдепа отметил, что трубопровод еще не запущен, что дает американской администрации рычаги давления в отношении России. "Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу. Это не инструмент давления для (президента РФ) Владимира Путина – и это должно быть ясно", - указал Прайс.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".Строительство "Северного потока 2" длилось три года и в сентябре 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, он готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас дочерней Gas for Europe GmbH нужно подать новую заявку на сертификацию.В середине декабря глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

https://ria.ru/20220126/gaz-1769693948.html

https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769710915.html

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в мире, украина, сша, северный поток — 2, россия