https://ria.ru/20220127/pomosch-1769806616.html

Глава МИД ДНР отреагировала на инициативу Турчака о поставках вооружения

Глава МИД ДНР отреагировала на инициативу Турчака о поставках вооружения - РИА Новости, 27.01.2022

Глава МИД ДНР отреагировала на инициативу Турчака о поставках вооружения

Самопровозглашенная Донецкая народная республика может только приветствовать любую помощь от России, потому что от нее зависит жизнь ее жителей, заявила в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:32

2022-01-27T15:32

2022-01-27T15:32

в мире

украина

андрей турчак

единая россия

мид днр

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика может только приветствовать любую помощь от России, потому что от нее зависит жизнь ее жителей, заявила в четверг глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."Очень актуальное предложение. Если такое решение будет принято, то, конечно, мы будем приветствовать любую помощь. Потому что от этой помощи зависит жизнь наших людей", - заявила Никонорова в эфире Первого канала.Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину прекрасно известно о призывах российских депутатов помочь оружием самопровозглашенным ДНР и ЛНР, но реакции его пока нет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20220127/deputat-1769725881.html

https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html

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в мире, украина, андрей турчак, единая россия, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия