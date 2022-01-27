Глава МИД ДНР отреагировала на инициативу Турчака о поставках вооружения
Глава МИД ДНР Никонорова об инициативе Турчака: от помощи России зависит жизнь наших людей
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика может только приветствовать любую помощь от России, потому что от нее зависит жизнь ее жителей, заявила в четверг глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
"Очень актуальное предложение. Если такое решение будет принято, то, конечно, мы будем приветствовать любую помощь. Потому что от этой помощи зависит жизнь наших людей", - заявила Никонорова в эфире Первого канала.
Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину прекрасно известно о призывах российских депутатов помочь оружием самопровозглашенным ДНР и ЛНР, но реакции его пока нет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.