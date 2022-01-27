https://ria.ru/20220127/pomosch-1769781034.html

В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной

В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной - РИА Новости, 27.01.2022

В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной

Оказание Россией военной помощи ДНР и ЛНР является в сложившейся ситуации единственно правильным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:39

2022-01-27T13:39

2022-01-27T13:39

в мире

киев

сша

андрей турчак

нато

единая россия

ольга ковитиди

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оказание Россией военной помощи ДНР и ЛНР является в сложившейся ситуации единственно правильным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."Оказание военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам в критической для народа Донбасса ситуации является единственно правильным решением. Мы видим, что США и НАТО системно вооружают Украину, провоцируя военное столкновение в центре Европы", - сказала Ковитиди.По ее словам, действия США и их союзников должны быть расценены как серьезная эскалация конфликта."В таких критических условиях Россия вынуждена будет продумать комплекс мер по защите безопасности мирных граждан в ДНР и ЛНР, а также граждан РФ, находящихся на этой территории. Вся ответственность за возможные негативные последствия будет возложена на США и государства, финансирующие войну оказанием военной и финансовой помощи Украине", - заявила сенатор.

https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769767936.html

https://ria.ru/20220127/donbass-1769725379.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, андрей турчак, нато, единая россия, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр, россия