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В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной
В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной - РИА Новости, 27.01.2022
В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной
Оказание Россией военной помощи ДНР и ЛНР является в сложившейся ситуации единственно правильным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:39
2022-01-27T13:39
2022-01-27T13:39
в мире
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ольга ковитиди
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оказание Россией военной помощи ДНР и ЛНР является в сложившейся ситуации единственно правильным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."Оказание военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам в критической для народа Донбасса ситуации является единственно правильным решением. Мы видим, что США и НАТО системно вооружают Украину, провоцируя военное столкновение в центре Европы", - сказала Ковитиди.По ее словам, действия США и их союзников должны быть расценены как серьезная эскалация конфликта."В таких критических условиях Россия вынуждена будет продумать комплекс мер по защите безопасности мирных граждан в ДНР и ЛНР, а также граждан РФ, находящихся на этой территории. Вся ответственность за возможные негативные последствия будет возложена на США и государства, финансирующие войну оказанием военной и финансовой помощи Украине", - заявила сенатор.
https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769767936.html
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в мире, киев, сша, андрей турчак, нато, единая россия, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр, россия
В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной
Сенатор Ковитиди назвала инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной