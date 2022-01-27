https://ria.ru/20220127/otryady-1769793446.html

В Минобороны Украины есть сотрудники иностранных спецслужб, заявили в ЛНР

В Минобороны Украины есть сотрудники иностранных спецслужб, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022

В Минобороны Украины есть сотрудники иностранных спецслужб, заявили в ЛНР

Тренировки сотрудниками Центрального разведывательного управления США украинских партизанских отрядов можно считать запоздалой попыткой подготовить для... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:30

2022-01-27T14:30

2022-01-27T14:44

в мире

сша

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769730159_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_dd1163972a168a1a21d4a152142b796e.jpg

ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Тренировки сотрудниками Центрального разведывательного управления США украинских партизанских отрядов можно считать запоздалой попыткой подготовить для украинской армии мобилизационный резерв, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко."Подготовка (ЦРУ – ред.) партизанских отрядов, равно как и активизация процесса формирования подразделений территориальной обороны, - на наш взгляд, это запоздалая попытка морально и качественно подготовить для ВСУ мобилизационный резерв", - заявил Лещенко.Начальник управления Народной милиции уточнил, что в минобороны Украины присутствуют советники, являющиеся сотрудниками иностранных спецслужб."Если же говорить о радикалах и так называемых партизанах – их задача, согласно официальному посылу заявлений украинского правительства, состоит в том, чтобы выступить неким "народным ополчением". О том, что ситуация может выйти из-под контроля и радикально настроенные националисты, прошедшие подготовку, используют эти знания против действующей власти, никто, вероятно, не задумывается", - пояснил Лещенко.Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>

https://ria.ru/20220127/donbass-1769758848.html

https://ria.ru/20220127/donbass-1769725379.html

сша

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр