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В Минобороны Украины есть сотрудники иностранных спецслужб, заявили в ЛНР
В Минобороны Украины есть сотрудники иностранных спецслужб, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022
В Минобороны Украины есть сотрудники иностранных спецслужб, заявили в ЛНР
Тренировки сотрудниками Центрального разведывательного управления США украинских партизанских отрядов можно считать запоздалой попыткой подготовить для... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:30
2022-01-27T14:44
в мире
сша
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Тренировки сотрудниками Центрального разведывательного управления США украинских партизанских отрядов можно считать запоздалой попыткой подготовить для украинской армии мобилизационный резерв, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко."Подготовка (ЦРУ – ред.) партизанских отрядов, равно как и активизация процесса формирования подразделений территориальной обороны, - на наш взгляд, это запоздалая попытка морально и качественно подготовить для ВСУ мобилизационный резерв", - заявил Лещенко.Начальник управления Народной милиции уточнил, что в минобороны Украины присутствуют советники, являющиеся сотрудниками иностранных спецслужб."Если же говорить о радикалах и так называемых партизанах – их задача, согласно официальному посылу заявлений украинского правительства, состоит в том, чтобы выступить неким "народным ополчением". О том, что ситуация может выйти из-под контроля и радикально настроенные националисты, прошедшие подготовку, используют эти знания против действующей власти, никто, вероятно, не задумывается", - пояснил Лещенко.Читайте полный текст интервью Яна Лещенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20220127/donbass-1769758848.html
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сша
луганская народная республика
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в мире, сша, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:30 27.01.2022 (обновлено: 14:44 27.01.2022)
 
В Минобороны Украины есть сотрудники иностранных спецслужб, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили о присутствии в Минобороны Украины сотрудников иностранных спецслужб

© REUTERS / Maksim LevinУкраинский военный на линии соприкосновения возле города Авдеевка в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле города Авдеевка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинский военный на линии соприкосновения возле города Авдеевка в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Тренировки сотрудниками Центрального разведывательного управления США украинских партизанских отрядов можно считать запоздалой попыткой подготовить для украинской армии мобилизационный резерв, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
"Подготовка (ЦРУ – ред.) партизанских отрядов, равно как и активизация процесса формирования подразделений территориальной обороны, - на наш взгляд, это запоздалая попытка морально и качественно подготовить для ВСУ мобилизационный резерв", - заявил Лещенко.
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
12:17
В ЛНР объяснили, с какой целью Запад насыщает ВСУ оружием
Начальник управления Народной милиции уточнил, что в минобороны Украины присутствуют советники, являющиеся сотрудниками иностранных спецслужб.
"Если же говорить о радикалах и так называемых партизанах – их задача, согласно официальному посылу заявлений украинского правительства, состоит в том, чтобы выступить неким "народным ополчением". О том, что ситуация может выйти из-под контроля и радикально настроенные националисты, прошедшие подготовку, используют эти знания против действующей власти, никто, вероятно, не задумывается", - пояснил Лещенко.
Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
09:08
Пушилин рассказал, в каком вооружении нуждаются ДНР и ЛНР
 
В миреСШАМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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