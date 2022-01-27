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Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом
Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом - РИА Новости, 27.01.2022
Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом
С 28 января жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут консультироваться с врачами и открывать больничные без посещения поликлиники, рассказала заместитель мэра... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:08
2022-01-27T15:41
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С 28 января жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут консультироваться с врачами и открывать больничные без посещения поликлиники, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ департамента здравоохранения Москвы, согласно которым в Москве впервые жители с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный", — сказала она. По словам Раковой, теперь, если человек почувствовал у себя симптомы ОРВИ, у него будет три варианты: прийти в ближайшую поликлинику к дежурному врачу, записаться на конкретное время в свою поликлинику либо же обратиться за помощью дистанционно.Тем, кто предпочел последний вариант, нужно будет заполнить на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней.Закрывать листок нетрудоспособности тоже будут дистанционно, после аудиоконсультации, во время которой врач уточнит, как пациент себя чувствует. Приходить в поликлинику за больничным не требуется — он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.Если же человеку нужна очная консультация и осмотр врача, но он не может прийти в поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, тогда врача можно вызвать на дом по телефону 122, добавила Ракова.Накануне вице-мэр сообщила, что значительный рост значительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с омикрон-штаммом коронавируса — он уже доминирует в городе, на него приходится 80 процентов вновь выявленных случаев. При этом более 90 процентов заразившихся лечатся амбулаторно, поэтому московский власти решили усилить работу амбулаторного звена: в поликлиниках укрепили кадровый состав и разработали новую логистику, которая позволяет разводить потоки пациентов с симптомами ОРВИ и без них.В последние дни в Москве число новых случаев постоянно обновляет рекорды: сегодня оно превысило 26,5 тысяч, тогда как вчера составляло чуть менее 20 тысяч. При этом госпитализация потребовалась 1459 пациентам.
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова
15:08 27.01.2022 (обновлено: 15:41 27.01.2022)
 
Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом

Москвичи с ОРВИ с 28 января смогут дистанционно проконсультироваться с врачом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С 28 января жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут консультироваться с врачами и открывать больничные без посещения поликлиники, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ департамента здравоохранения Москвы, согласно которым в Москве впервые жители с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный", — сказала она.
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По словам Раковой, теперь, если человек почувствовал у себя симптомы ОРВИ, у него будет три варианты: прийти в ближайшую поликлинику к дежурному врачу, записаться на конкретное время в свою поликлинику либо же обратиться за помощью дистанционно.
Тем, кто предпочел последний вариант, нужно будет заполнить на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней.
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Закрывать листок нетрудоспособности тоже будут дистанционно, после аудиоконсультации, во время которой врач уточнит, как пациент себя чувствует. Приходить в поликлинику за больничным не требуется — он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.
Если же человеку нужна очная консультация и осмотр врача, но он не может прийти в поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, тогда врача можно вызвать на дом по телефону 122, добавила Ракова.
Накануне вице-мэр сообщила, что значительный рост значительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с омикрон-штаммом коронавируса — он уже доминирует в городе, на него приходится 80 процентов вновь выявленных случаев. При этом более 90 процентов заразившихся лечатся амбулаторно, поэтому московский власти решили усилить работу амбулаторного звена: в поликлиниках укрепили кадровый состав и разработали новую логистику, которая позволяет разводить потоки пациентов с симптомами ОРВИ и без них.
В последние дни в Москве число новых случаев постоянно обновляет рекорды: сегодня оно превысило 26,5 тысяч, тогда как вчера составляло чуть менее 20 тысяч. При этом госпитализация потребовалась 1459 пациентам.
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