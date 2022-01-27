https://ria.ru/20220127/okkupatsiya-1769793290.html

Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией

Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией - РИА Новости, 27.01.2022

Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией

Присутствие на территории Сирии вооруженных сил США является оккупацией и противоречит всем основам резолюций ООН, заявила военная прокуратура САР в четверг. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:30

2022-01-27T14:30

2022-01-27T14:30

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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Присутствие на территории Сирии вооруженных сил США является оккупацией и противоречит всем основам резолюций ООН, заявила военная прокуратура САР в четверг."Американское присутствие на территории Сирии очень далеко от принципов международного права и может определяться только как оккупация… США нарушают основы резолюций ООН", - сообщается в заявлении.В прокуратуре подчеркнули, что наказания, предусмотренные сирийским законом, дают широкие возможности для преследования всех, кто связан с деятельностью США на территории Сирии, и неважно, будут это граждане Сирии или иностранцы.В заявлении ведомство также отметило, что "события в Эль-Хасаке - это реализация проекта, целью которого является сохранение региона под оккупацией США как можно дольше".Террористы ИГ* (запрещена в РФ) 20 января организовали атаку на подконтрольную курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС) тюрьму "Ас-Сынаа", где находились заключенные члены террористической организации. В среду командование СДС заявило, что тюрьма взята под полный контроль, а оставшиеся террористы численностью около тысячи сдались арабо-курдским формированиям.США под предлогом борьбы с террористами продолжают находиться в северных провинциях Сирии без разрешения действующий легитимной власти. Согласно заявлениям официальных ведомств САР, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда вывозят сирийские нефть и газ на свои базы в Ираке.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220126/siriya-1769706602.html

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