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Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией
Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией - РИА Новости, 27.01.2022
Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией
Присутствие на территории Сирии вооруженных сил США является оккупацией и противоречит всем основам резолюций ООН, заявила военная прокуратура САР в четверг. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:30
2022-01-27T14:30
в мире
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БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Присутствие на территории Сирии вооруженных сил США является оккупацией и противоречит всем основам резолюций ООН, заявила военная прокуратура САР в четверг."Американское присутствие на территории Сирии очень далеко от принципов международного права и может определяться только как оккупация… США нарушают основы резолюций ООН", - сообщается в заявлении.В прокуратуре подчеркнули, что наказания, предусмотренные сирийским законом, дают широкие возможности для преследования всех, кто связан с деятельностью США на территории Сирии, и неважно, будут это граждане Сирии или иностранцы.В заявлении ведомство также отметило, что "события в Эль-Хасаке - это реализация проекта, целью которого является сохранение региона под оккупацией США как можно дольше".Террористы ИГ* (запрещена в РФ) 20 января организовали атаку на подконтрольную курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС) тюрьму "Ас-Сынаа", где находились заключенные члены террористической организации. В среду командование СДС заявило, что тюрьма взята под полный контроль, а оставшиеся террористы численностью около тысячи сдались арабо-курдским формированиям.США под предлогом борьбы с террористами продолжают находиться в северных провинциях Сирии без разрешения действующий легитимной власти. Согласно заявлениям официальных ведомств САР, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда вывозят сирийские нефть и газ на свои базы в Ираке.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220126/siriya-1769706602.html
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в мире, сша, оон, сирия
14:30 27.01.2022
 
Прокуратура Сирии назвала присутствие сил США в стране оккупацией

Прокуратура Сирии: присутствие сил США в стране подрывает основы ООН и является оккупацией

© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 27 янв - РИА Новости. Присутствие на территории Сирии вооруженных сил США является оккупацией и противоречит всем основам резолюций ООН, заявила военная прокуратура САР в четверг.
"Американское присутствие на территории Сирии очень далеко от принципов международного права и может определяться только как оккупация… США нарушают основы резолюций ООН", - сообщается в заявлении.
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В прокуратуре подчеркнули, что наказания, предусмотренные сирийским законом, дают широкие возможности для преследования всех, кто связан с деятельностью США на территории Сирии, и неважно, будут это граждане Сирии или иностранцы.
В заявлении ведомство также отметило, что "события в Эль-Хасаке - это реализация проекта, целью которого является сохранение региона под оккупацией США как можно дольше".
Террористы ИГ* (запрещена в РФ) 20 января организовали атаку на подконтрольную курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС) тюрьму "Ас-Сынаа", где находились заключенные члены террористической организации. В среду командование СДС заявило, что тюрьма взята под полный контроль, а оставшиеся террористы численностью около тысячи сдались арабо-курдским формированиям.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
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