https://ria.ru/20220127/obrazovanie-1769795991.html

МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима

МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима - РИА Новости, 27.01.2022

МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима

В МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного обучения, сообщается в приказе МГУ. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:39

2022-01-27T14:39

2022-01-27T15:44

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного обучения, сообщается в приказе МГУ."При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - следует из приказа

https://ria.ru/20220126/vuzy-1769626071.html

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