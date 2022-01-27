https://ria.ru/20220127/obrazovanie-1769795991.html
МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима
МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима - РИА Новости, 27.01.2022
МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима
В МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного обучения, сообщается в приказе МГУ. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:39
2022-01-27T14:39
2022-01-27T15:44
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного обучения, сообщается в приказе МГУ."При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - следует из приказа
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14:39 27.01.2022 (обновлено: 15:44 27.01.2022)
МГУ с 7 февраля предусмотрено введение дистанционного режима
МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного обучения