https://ria.ru/20220127/normativy-1769833127.html

На Кубани предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ

На Кубани предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ - РИА Новости, 27.01.2022

На Кубани предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ, допустив использование земельных... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:21

2022-01-27T17:21

2022-01-27T17:21

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КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ, допустив использование земельных участков с меньшей площадью при размещении таких объектов из-за плотной застройки крупных населенных пунктов, сообщает пресс-служба ЗСК.Уточняется, что на сессии в четверг депутаты ЗСК приняли соответствующее обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину."В документе содержится просьба рассмотреть возможность изменения федеральных нормативных правовых актов при проектировании и строительстве специализированных учебных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. В обращении предлагается использование земельных участков с меньшей площадью при размещении таких объектов в условиях сложившейся плотной застройки крупных населенных пунктов", - говорится в сообщении.По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, вопрос требует разрешения на федеральном уровне."Необходимо отрабатывать общие подходы при проектировании коррекционных школ. Они нужны в большей степени не на окраинах, а в центре городов. Ведь речь идет о детях, которым сложно учиться в общеобразовательной школе, для них нужны особые условия для обучения. Поэтому нужно сделать школы территориально доступными для данной категории детей", - пояснили в ЗСК.

https://ria.ru/20211215/roditeli-1763853158.html

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общество, краснодарский край, россия