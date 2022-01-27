На Кубани предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ
Депутаты заксобрания Кубани предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ
Школьные рюкзаки
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) предложили изменить нормативы строительства коррекционных школ, допустив использование земельных участков с меньшей площадью при размещении таких объектов из-за плотной застройки крупных населенных пунктов, сообщает пресс-служба ЗСК.
Уточняется, что на сессии в четверг депутаты ЗСК приняли соответствующее обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину.
"В документе содержится просьба рассмотреть возможность изменения федеральных нормативных правовых актов при проектировании и строительстве специализированных учебных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. В обращении предлагается использование земельных участков с меньшей площадью при размещении таких объектов в условиях сложившейся плотной застройки крупных населенных пунктов", - говорится в сообщении.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, вопрос требует разрешения на федеральном уровне.
"Необходимо отрабатывать общие подходы при проектировании коррекционных школ. Они нужны в большей степени не на окраинах, а в центре городов. Ведь речь идет о детях, которым сложно учиться в общеобразовательной школе, для них нужны особые условия для обучения. Поэтому нужно сделать школы территориально доступными для данной категории детей", - пояснили в ЗСК.
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