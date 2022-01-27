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Против руководства нацгвардии Украины возбудили дело о халатности
Против руководства нацгвардии Украины возбудили дело о халатности - РИА Новости, 27.01.2022
Против руководства нацгвардии Украины возбудили дело о халатности
Дело о служебной халатности возбудили против руководства нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:17
2022-01-27T12:34
украина
в мире
южмаш
днепр (город)
государственное бюро расследований украины
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Дело о служебной халатности возбудили против руководства нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба государственного бюро расследований страны.Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение."Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, чиновники главного управления национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.Указывается, что предварительная квалификация дела – "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Директор госбюро расследований Алексей Сухачев заявил, что бюро проводит весь комплекс мер по установлению обстоятельств преступления и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. "Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", - цитирует Сухачева пресс-служба.
https://ria.ru/20220127/zaderzhanie-1769744463.html
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украина, в мире, южмаш, днепр (город), государственное бюро расследований украины
12:17 27.01.2022 (обновлено: 12:34 27.01.2022)
 
Против руководства нацгвардии Украины возбудили дело о халатности

Дело о халатности возбудили против руководства нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре

© Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре
Задержание военнослужащего в Днепре
© Национальная полиция Украины
Задержание военнослужащего в Днепре
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Дело о служебной халатности возбудили против руководства нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба государственного бюро расследований страны.
Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение.
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"Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, чиновники главного управления национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.
Указывается, что предварительная квалификация дела – "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Директор госбюро расследований Алексей Сухачев заявил, что бюро проводит весь комплекс мер по установлению обстоятельств преступления и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. "Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", - цитирует Сухачева пресс-служба.
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УкраинаВ миреЮжмашДнепр (город)Государственное бюро расследований Украины
 
 
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