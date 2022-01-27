https://ria.ru/20220127/morozovy-1769778732.html

Выставка "Коллекция Ивана и Михаила Морозовых" откроется в ГМИИ в июне

Выставка "Коллекция Ивана и Михаила Морозовых" откроется в ГМИИ в июне - РИА Новости, 27.01.2022

Выставка "Коллекция Ивана и Михаила Морозовых" откроется в ГМИИ в июне

Выставка "Коллекция Ивана и Михаила Морозовых" откроется в ГМИИ имени Пушкина летом 2022 года, в число экспонатов войдут недавно отреставрированное полотно... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:39

2022-01-27T14:39

2022-01-27T14:39

культура

марк шагал

франция

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

марина лошак

винсент ван гог

музеи

выставки

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выставка "Коллекция Ивана и Михаила Морозовых" откроется в ГМИИ имени Пушкина летом 2022 года, в число экспонатов войдут недавно отреставрированное полотно "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога и ранняя картина Марка Шагала "Окно. Витебск", передает корреспондент РИА Новости.По ее словам, Морозов стал первым отечественным коллекционером, кто приобрел работу Шагала — сначала он купил одну из самых ранних картин художника, затем еще несколько вещей. Так, на выставке будут представлены несколько работ художника из коллекции Морозова. Среди них редчайшая ранняя работа "Окно. Витебск" 1908 года и картина "Парикмахерская. Дядя Зусман" 1914 года.Также Морозов был покупателем картины "Красные виноградники в Арле" Ван Гога — единственной картины, официально проданной при жизни художника. В декабре 2021 года музей завершил реставрацию этого произведения. Как сообщали эксперты-реставраторы, еще ни одно полотно из фонда ГМИИ "не нуждалось в настолько пристальном внимании и настолько глубоких реставрационных работах". Это не первая реставрация "Красных виноградников в Арле" — над полотном уже работали в 1951 и в 1996 годах.Коллекция Михаила Морозова (на момент его ранней смерти насчитывала более 80 работ — Прим. ред.) стала своеобразным прологом к будущему музею его младшего брата Ивана. Морозов-младший последовательно отбирал для своего собрания произведения таких импрессионистов, как Моне, Сислей, Ренуар, а также постимпрессионистов — Ван Гога, Сезанна и Гогена.С сентября морозовская коллекция представлена в парижском Фонде Луи Вюиттон (Fondation Louis Vuitton), где за первые два месяца работы ее посетило более 450 тысяч человек. Выставка знаменует продолжение культурных связей между Россией и Францией.

https://ria.ru/20211220/vangog-1764551270.html

https://ria.ru/20210921/morozovy-1751220478.html

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марк шагал, франция, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, марина лошак, винсент ван гог, музеи, выставки, новости культуры, россия