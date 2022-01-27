https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769793584.html

Власти Севастополя получили сообщения о "минировании" школ

Власти Севастополя получили сообщения о "минировании" школ - РИА Новости, 27.01.2022

Власти Севастополя получили сообщения о "минировании" школ

Власти Севастополя в четверг снова получили анонимные сообщения о "минировании" учреждений образования, проводится проверка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:30

2022-01-27T14:30

2022-01-27T14:30

происшествия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

керчь

сергей аксенов (политик)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ложные сообщения о минировании зданий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Власти Севастополя в четверг снова получили анонимные сообщения о "минировании" учреждений образования, проводится проверка, сообщили в пресс-службе правительства города."В адрес правительства города Севастополя поступили очередные сообщения о минировании городских образовательных учреждений. В настоящее время сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб обследуют указанные объекты и проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций", - говорится в сообщении.На данный момент в ходе проверки взрывоопасных предметов и веществ не выявлено, добавляет правительство.Сообщения о взрывных устройствах в социальных упреждениях города поступали в адрес правительства региона в среду, проверка опасных предметов не выявила.Сообщения о "минировании" с угрозами в адрес учеников и педагогов начали поступать 21 января в общеобразовательные учреждения Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты, Алушты, Феодосии, Бахчисарая, Армянска, Евпатории, Советского района. Все занятия были отменены, детей отпустили по домам. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы поступают из-за рубежа. Все сообщения не подтвердились, СК возбудил уголовное дело по факту ложных сообщений о готовящихся терактах в школах Крыма.

https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769783412.html

севастополь

керчь

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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), керчь, сергей аксенов (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ложные сообщения о минировании зданий