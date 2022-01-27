https://ria.ru/20220127/liu-1769557268.html
Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга
Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга - РИА Новости, 27.01.2022
Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга
Актриса Люси Лью, известная зрителям по фильмам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли", снимется в экранизации романа Стивена Кинга "Позже", сообщает Deadline. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:40
2022-01-27T00:40
2022-01-27T00:40
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Актриса Люси Лью, известная зрителям по фильмам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли", снимется в экранизации романа Стивена Кинга "Позже", сообщает Deadline. Речь о мини-сериале, пилотный сценарий которого написала номинантка на премию "Эмми" Раель Такер. В сериале расскажут о Тие — владелице литературного агентства, которая в одиночку воспитывает сына Джейми. Однако бизнес оказывается на грани краха, когда ее звездный клиент умирает, не успев приступить к работе.Маму спасает Джейми, который обладает сверхъестественной способностью разговаривать с мертвыми. Он связывается с покойным автором и передает содержание книги матери. Она пишет ее и успешно публикует под своим именем. О даре Джейми вскоре узнает подруга мамы, которая работает детективом. Она просит юношу помочь в разгадке одного дела, чем втягивает его в неприятности.Дата выхода сериала, а также полный актерский состав пока не объявлены.Роман "Позже" — одна из недавних работ Стивена Кинга. Он был опубликован в марте 2021 года.
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стивен кинг, новости культуры, кино и сериалы
Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга
Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга, пишут СМИ
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Актриса Люси Лью, известная зрителям по фильмам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли", снимется в экранизации романа Стивена Кинга "Позже", сообщает
Deadline.
Речь о мини-сериале, пилотный сценарий которого написала номинантка на премию "Эмми" Раель Такер.
В сериале расскажут о Тие — владелице литературного агентства, которая в одиночку воспитывает сына Джейми. Однако бизнес оказывается на грани краха, когда ее звездный клиент умирает, не успев приступить к работе.
Маму спасает Джейми, который обладает сверхъестественной способностью разговаривать с мертвыми. Он связывается с покойным автором и передает содержание книги матери. Она пишет ее и успешно публикует под своим именем.
О даре Джейми вскоре узнает подруга мамы, которая работает детективом. Она просит юношу помочь в разгадке одного дела, чем втягивает его в неприятности.
Дата выхода сериала, а также полный актерский состав пока не объявлены.
Роман "Позже" — одна из недавних работ Стивена Кинга. Он был опубликован в марте 2021 года.