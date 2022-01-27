https://ria.ru/20220127/liu-1769557268.html

Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга

Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга - РИА Новости, 27.01.2022

Люси Лью снимется в экранизации одного из последних романов Стивена Кинга

Актриса Люси Лью, известная зрителям по фильмам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли", снимется в экранизации романа Стивена Кинга "Позже", сообщает Deadline. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T00:40

2022-01-27T00:40

2022-01-27T00:40

культура

стивен кинг

новости культуры

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Актриса Люси Лью, известная зрителям по фильмам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли", снимется в экранизации романа Стивена Кинга "Позже", сообщает Deadline. Речь о мини-сериале, пилотный сценарий которого написала номинантка на премию "Эмми" Раель Такер. В сериале расскажут о Тие — владелице литературного агентства, которая в одиночку воспитывает сына Джейми. Однако бизнес оказывается на грани краха, когда ее звездный клиент умирает, не успев приступить к работе.Маму спасает Джейми, который обладает сверхъестественной способностью разговаривать с мертвыми. Он связывается с покойным автором и передает содержание книги матери. Она пишет ее и успешно публикует под своим именем. О даре Джейми вскоре узнает подруга мамы, которая работает детективом. Она просит юношу помочь в разгадке одного дела, чем втягивает его в неприятности.Дата выхода сериала, а также полный актерский состав пока не объявлены.Роман "Позже" — одна из недавних работ Стивена Кинга. Он был опубликован в марте 2021 года.

https://ria.ru/20211209/toro-1762822688.html

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стивен кинг, новости культуры, кино и сериалы