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Эксперт: лис стали часто видеть в Москве из-за их брачного периода
Эксперт: лис стали часто видеть в Москве из-за их брачного периода - РИА Новости, 01.02.2022
Эксперт: лис стали часто видеть в Москве из-за их брачного периода
Лис в Москве стали чаще видеть потому, что у них брачный период, в это время животные много перемещаются, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению... РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-27T20:59
2022-01-27T20:59
2022-02-01T15:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей бурмистров
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лис в Москве стали чаще видеть потому, что у них брачный период, в это время животные много перемещаются, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали видео с лисой, которая прогуливалась по сугробам в одном из московских дворов."Лисы живут в Москве. Сейчас у них брачный период, они много перемещаются. Поэтому сейчас их чаще видят",- сообщил Бурмистров.Специалист напомнил, что к животным нельзя подходить и пытаться их погладить или покормить."Не надо их провоцировать, кормить и пугать. У них своя жизнь", - подчеркнул специалист.
https://ria.ru/20210930/zhivotnye-1752373921.html
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РИА Новости
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москва, сергей бурмистров