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https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769827883.html
В Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей
В Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей - РИА Новости, 27.01.2022
В Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей
Программы реабилитации переболевших COVID-19 детей впервые запускают в Сочи, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:57
2022-01-27T17:22
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коронавирус в россии
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СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Программы реабилитации переболевших COVID-19 детей впервые запускают в Сочи, сообщила пресс-служба мэрии.По информации администрации курорта, это необходимо для того, чтобы поддержать здоровье детей в нынешней эпидемиологической ситуации. Первым, кто предложил комплекс восстановительных детских программ, стал сочинский бальнеологический курорт "Мацеста"."В Сочи впервые появились программы постковидной реабилитации для детей", - отмечается в релизе.Пройти реабилитацию могут дети с 6 лет. Как правило, программа подбирается индивидуально, чаще с применением уникальных лечебных вод и природной сульфидно-иловой грязи. Подобные методы помогают восстановить центральную нервную систему ребёнка.На территории курорта работают 24 санатория, готовых предложить восстановительные программы для взрослых людей, переболевших коронавирусом.
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общество, сочи, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм
16:57 27.01.2022 (обновлено: 17:22 27.01.2022)
 
В Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей

Программы постковидной реабилитации для детей появились в Сочи

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач-педиатр возле входа в "красную зону" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Врач-педиатр возле входа в красную зону инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач-педиатр возле входа в "красную зону" инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Программы реабилитации переболевших COVID-19 детей впервые запускают в Сочи, сообщила пресс-служба мэрии.
По информации администрации курорта, это необходимо для того, чтобы поддержать здоровье детей в нынешней эпидемиологической ситуации. Первым, кто предложил комплекс восстановительных детских программ, стал сочинский бальнеологический курорт "Мацеста".
"В Сочи впервые появились программы постковидной реабилитации для детей", - отмечается в релизе.
Пройти реабилитацию могут дети с 6 лет. Как правило, программа подбирается индивидуально, чаще с применением уникальных лечебных вод и природной сульфидно-иловой грязи. Подобные методы помогают восстановить центральную нервную систему ребёнка.
На территории курорта работают 24 санатория, готовых предложить восстановительные программы для взрослых людей, переболевших коронавирусом.
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