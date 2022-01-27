https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769827883.html

В Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей

В Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей - РИА Новости, 27.01.2022

В Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей

Программы реабилитации переболевших COVID-19 детей впервые запускают в Сочи, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:57

2022-01-27T16:57

2022-01-27T17:22

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СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Программы реабилитации переболевших COVID-19 детей впервые запускают в Сочи, сообщила пресс-служба мэрии.По информации администрации курорта, это необходимо для того, чтобы поддержать здоровье детей в нынешней эпидемиологической ситуации. Первым, кто предложил комплекс восстановительных детских программ, стал сочинский бальнеологический курорт "Мацеста"."В Сочи впервые появились программы постковидной реабилитации для детей", - отмечается в релизе.Пройти реабилитацию могут дети с 6 лет. Как правило, программа подбирается индивидуально, чаще с применением уникальных лечебных вод и природной сульфидно-иловой грязи. Подобные методы помогают восстановить центральную нервную систему ребёнка.На территории курорта работают 24 санатория, готовых предложить восстановительные программы для взрослых людей, переболевших коронавирусом.

https://ria.ru/20220127/vaktsinatsiya-1769804524.html

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общество, сочи, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм