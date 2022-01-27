https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769771299.html
Песков ответил на вопрос о перегреве системы здравоохранения из-за пандемии
Песков ответил на вопрос о перегреве системы здравоохранения из-за пандемии - РИА Новости, 27.01.2022
Песков ответил на вопрос о перегреве системы здравоохранения из-за пандемии
Перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся коронавирусом нет, хотя это возможно, но все меры принимаются, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:00
2022-01-27T13:00
2022-01-27T13:17
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА. 27 янв - РИА Новости. Перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся коронавирусом нет, хотя это возможно, но все меры принимаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Принять меры, которые бы остановили распространение вируса "омикрон", тоже невозможно, просто невозможно физически. Если вы заметили последнюю логику оперативного штаба, в первую очередь, правительства, ситуация с "омикроном", учитывая, что это заболевание развивается в более легкой форме, в целом, здесь гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику заполняемости койко-мест в регионах. В нынешних условиях "омикрона" это наиболее правильный показатель. Мы видим, что по этому направлению пока перегрева нет. Хотя он возможен, но есть готовность, меры к этому принимаются", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
13:00 27.01.2022 (обновлено: 13:17 27.01.2022)
Песков ответил на вопрос о перегреве системы здравоохранения из-за пандемии
Песков: перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся COVID-19 нет