https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769749052.html
В Москве за сутки госпитализировали 1459 человек c COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1459 человек c COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1459 человек c COVID-19
В Москве за сутки госпитализировано 5,5% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:28
2022-01-27T11:28
2022-01-27T11:43
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировано 5,5% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Выявлено 26 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,5%… За сутки госпитализированы 1 459 человек, на ИВЛ находятся 494 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 5 465 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 940 819.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:28 27.01.2022 (обновлено: 11:43 27.01.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 1459 человек c COVID-19
В Москве за сутки выявили 26 586 новых случаев COVID-19, госпитализировали 1459 человек