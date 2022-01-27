https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769749052.html

В Москве за сутки госпитализировали 1459 человек c COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1459 человек c COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1459 человек c COVID-19

В Москве за сутки госпитализировано 5,5% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:28

2022-01-27T11:28

2022-01-27T11:43

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировано 5,5% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Выявлено 26 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,5%… За сутки госпитализированы 1 459 человек, на ИВЛ находятся 494 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 5 465 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 940 819.

https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769748153.html

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