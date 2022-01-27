https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769747913.html

В 74 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"

В 74 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 27.01.2022

В 74 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:23

2022-01-27T11:23

2022-01-27T11:23

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769261367_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a2898b86057ed16e787e30fe07fba2e0.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 74 регионах страны", - говорится в сообщении.Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в статистике заболеваемости COVID-19 в России на штамм "дельта" приходится 47,9%, а на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769743140.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии