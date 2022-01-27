https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769747913.html
В 74 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"
В 74 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 27.01.2022
В 74 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"
Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:23
2022-01-27T11:23
2022-01-27T11:23
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 74 регионах страны", - говорится в сообщении.Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в статистике заболеваемости COVID-19 в России на штамм "дельта" приходится 47,9%, а на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.
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В 74 российских регионах зафиксировали случаи заражения "омикроном"
Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в 74 российских регионах